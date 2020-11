Outer Banks Saison 2 NETFLIX: Nouvelle star pour jouer un nouveau personnage toxique

Dans l’ensemble, Outer Banks a été l’un des spectacles de première saison les plus populaires de Netflix en 2020, avec une distribution jeune, séduisante et largement inconnue au cœur d’un mystère mortel. Les fans étaient certainement aussi enthousiastes que la distribution lorsque le service de streaming a confirmé le renouvellement de la saison 2 en juillet, mais il y a eu un silence radio sur le drame après cette date. Aujourd’hui, Outer Banks a annoncé son premier casting important pour la saison 2, et c’est quelqu’un qui connaît bien les mystères qui se déroulent près des grandes masses d’eau.

L’un des premiers nouveaux visages que les téléspectateurs d’Outer Banks verront dans la saison 2 appartiendra à l’actrice Elizabeth Mitchell. Elle est sans doute plus connue pour ses années dans Lost, où elle jouait le personnage préféré des fans, le Dr Juliet Burke, qui était tout simplement le meilleur. Malheureusement, les quelques détails qui ont été révélés sur le nouveau personnage de Mitchell la placent à l’opposé de Juliet.

Dans la saison 2 de Outer Banks, Elizabeth Mitchell jouera un personnage qui semble ne porter que le nom de Limbrey. Originaire de la région de Charleston, Limbrey est une femme captivante qui semble être aussi polie et courtoise que possible, mais qui cache en fait une personnalité complètement différente. D’après Deadline, Limbrey a une personnalité toxique et malveillante qui se cache sous sa joyeuse surface, et je parie que Mitchell sera capable de passer de l’une à l’autre sans effort et de manière convaincante.

Bien sûr, si je suis déjà convaincu qu’Elizabeth Mitchell sera géniale dans ce rôle, on ne sait pas encore très bien comment elle entrera dans la vie des personnages principaux, ni quelles seront ses principales motivations. On peut supposer qu’elle va également essayer de prendre le contrôle de l’or que John B. de Chase Stokes, Sarah de Madelyn Cline et les autres cherchaient dans la saison 1. Ou, s’il s’avère que le duo susmentionné a eu accès à l’or après leur voyage en bateau aux Bahamas lors de la finale, peut-être que Limbrey servira de menace pour les faire avouer. Ou peut-être qu’elle a des liens avec le père de John B. et son passé.

Outre son travail sur Lost, Elizabeth Mitchell a participé à de nombreuses autres émissions de télévision au cours des années qui ont précédé ses débuts imminents dans Outer Banks. Ces dix dernières années, elle a joué dans des séries de science-fiction plus cultes comme V, Revolution et The Expanse, elle a joué la Reine des Neiges dans Once Upon a Time, et elle a tenu des rôles principaux dans le drame policier international Crossing Lines et la série d’horreur Dead of Summer. En 2019, elle est apparue dans un épisode du drame mystérieux Blindspot et dans le téléfilm The Christmas Club.

La production de la deuxième saison d’Outer Banks se déroule actuellement en Caroline du Sud et, comme une annonce de casting a maintenant été révélée, les fans peuvent probablement s’attendre à ce que d’autres acteurs se joignent au chaos morose pour les prochains épisodes. Est-il trop tôt pour commencer à espérer que Josh Holloway, un autre vétéran des Lost (et menace actuelle de Yellowstone), soit le prochain ajout ?

Comme nous sommes encore au début du processus, la saison 2 d’Outer Banks n’a pas encore de date de sortie sur Netflix, mais restez connectés à CinemaBlend pour d’autres mises à jour. Et en attendant, tenez-vous au courant de notre programme de premières télévisées pour l’automne 2020 afin de voir quelles nouvelles émissions et quelles séries sont en cours de préparation.