Oui, la légende de la NBA LeBron James arrive vraiment sur Fortnite

Le quadruple champion de la NBA, LeBron James, obtient son skin Fortnite de longue date, juste à temps pour la sortie de son rôle principal dans le très attendu Space Jam suite. Le petit attaquant des Los Angeles Lakers – et ancien Cleveland Cavalier – sera disponible dans la boutique d’objets à partir du 14 juillet, avec deux tenues élégantes. Les deux viendront avec ses baskets emblématiques Nike LeBron 19.

Alternativement, ceux qui veulent jouer en tant que GOAT sous son apparence Tune Squad peuvent s’éclater sur un ensemble séparé de fils, inspirés par Space Jam : un nouvel héritage. Ramassez ses fils de film et vous obtiendrez sa variante Taco Tuesday, et si vous voulez tout au même endroit, le pack King James lancera un écran de chargement exclusif. Vous pouvez trouver plus d’informations par ici.