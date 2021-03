Oui, il y aura une bête appelée Red Magic 6, et vous pouvez déjà la voir

Il semble que Red Magic n’est pas encore mort, et les mobiles de « jeu » de ZTE seront mis à jour en 2021 avec ces Red Magic 6 et 6 Pro qu’ils nous montrent déjà de Chine.

De Chine, la vérité est que actualités autour de ZTE n’étaient pas très flatteurs à la fin de 2020, en parlant d’un unification de vos marques pour concentrer les ressources, évitez les malentendus et les duplications et essayez de mieux rivaliser sur un marché où les fabricants chinois ont toujours joué leur propre ligue.

En fait, c’est que, alors que nous disions au revoir à Nubia et Red Magic après l’annonce de ZTE elle-même, certaines sources proches de l’entreprise parlaient déjà d’un mobile ZTE au design pliable, ainsi que d’une deuxième unité avec un intégré caméra sous l’écran, ce qui améliorerait le présent après un ZTE Axon 20 à la qualité douteuse dans ce capteur frontal caché.

En tout cas, Il semble qu’il y ait un changement de plans au moins pour Red Magic et leurs mobiles joueur, parce que certains médias font écho à certaines informations publiées par le certificateur chinois TENAA lui-même, nous disant qu’en effet oui il y aura un Red Magic 6 en 2021, qui se déclinera également en deux saveurs pour devenir le mobile le plus puissant de la maison ZTE … Vous nous accompagnez pour les rencontrer?

ZTE aurait pu trouver une solution au puzzle mobile pliable

Il en va de même pour les Red Magic 6 et 6 Pro, les nouveaux (et hypothétiques) mobiles le jeu par ZTE

Comme c’est souvent le cas avec ces «fuites» provenant des organismes de certification des différents marchés, la vérité est qu’il faut reconnaître que Les Fiche de données Ils ne sont pas complets et nous n’avons pas de détails excessifs, bien qu’il y ait quelques images des prototypes envoyés par ZTE pour certifier ces deux modèles Red Magic 6 qui devrait être soumis dans les prochaines semaines.

En fait, on peut déjà voir un de retour avec le style attendu le jeu de Red Magic, assez similaire à l’actuel Red Magic 5G avec le boutons physiques bien visibles, y compris les déclencheurs haptiques pour jouer d’une manière plus similaire à celle d’une console portable.

Pour le reste, on sait que le Magie rouge 6 répondra au modèle NX669J, avec une connectivité complète jusqu’à 5G, double SIM, Batterie de 4960 mAh et dimensions de 169,86 x 77,19 x 9,7 millimètres.

Le Red Magic 6 Pro, le plus puissant, a un code de modèle NX669J-P et a le même Connectivité 5G avec double SIM, Android 11 et dimensions presque identiques de 169,86 x 77,19 x 9,8 millimètres, ce qui augure des écrans de même diagonale pour les deux versions, bien que dans ce cas on parle d’un Batterie de 2190 mAh qui cache probablement un configuration à deux cellules en parallèle.

Il y a évidemment une rumeur Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 888, on n’en attendait pas moins, mais les autres caractéristiques qui l’ont transcendé représentent déjà un énorme saut dans l’hyperespace des smartphones. On parle bien sûr de son écran, qui selon certains fuyards offrirait un taux de rafraîchissement extrêmement élevé jusqu’à 200 Hz, le meilleur de l’industrie.

Qualcomm Snapdragon 888, écran 200Hz et charge rapide ultra-rapide 120W… Il semble que tout dans le Red Magic 6 doit voler!

On parle aussi de Charge ultra-rapide de 120 W, spécification qui alimente sans aucun doute plus cette configuration de deux cellules pour votre batterie, qui serait chargée séparément et que permettrait une autonomie de 80% en quelques minutes de nouveau. Ce serait évidemment une fonctionnalité réservée au modèle ‘Pro’.

Aussi, dans un événement qui serait prévu en Chine le jeudi 4 mars prochain, il faut connaître non seulement les Red Magic 6 et 6 Pro, mais aussi les nouvelle montre intelligente Red Magic Watch, avec un panneau OLED circulaire de 1,39 pouce de diamètre et une résolution de 454 x 454 pixels, sans beaucoup plus de détails à ce sujet portable.

Il vous faudra un peu de patience, car il ne reste plus que quelques jours pour le savoir!

RedMagic 5G, analyse: écran 144Hz et puissance brute pour le meilleur mobile de jeu du marché

