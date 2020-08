Oui, Black Panther est censé arriver dans la saison Marvel de Fortnite

C’est le concours de champions de Marvel, pas Fortnite merveille

Tard hier soir, le monde a appris la mort tragique de Chadwick Boseman, l’acteur de 43 ans qui a époustouflé tout le monde en tant que Black Panther dans le film de super-héros révolutionnaire, mais a eu une carrière en plein essor pleine de grands rôles de Jackie Robinson à Thurgood Marshall.

Boseman est décédé après une bataille de plusieurs années contre le cancer du côlon, quelque chose qu’il combattait entièrement en secret et le faisait tandis que filmer des films à succès et faire des œuvres caritatives comme rendre visite à des enfants aux prises avec des maladies similaires à celle qu’il avait en privé. Un acteur et un homme incroyables.

Bien que Boseman ait joué de nombreux rôles, il est impossible de l’extraire de sa performance emblématique en tant que T’Challa, Black Panther, à travers quatre films Marvel différents. Et maintenant, la façon dont le personnage de Black Panther est géré à l’avenir doit être très sensible à son décès et à quel point il a pleinement incarné le rôle.

Quant à Black Panther 2, il semble être le consensus commun qu’il ne devrait pas être refondu, mais le film et le MCU devraient s’adapter, donnant le “manteau” de Panther à Shuri, ou à un autre personnage. J’ai lu hier soir une citation qui disait quelque chose à propos de “Vous pouvez faire un autre film Black Panther, mais vous ne pouvez jamais faire un autre film de Chadwick Boseman”, ce qui devrait être au centre de l’attention en ce moment.

Mais même les adaptations de Black Panther qui ne sont pas directement liées à Boseman sont toujours en vigueur, liées à lui. Il est possible que le prochain jeu Avengers, sorti la semaine prochaine, révèle Black Panther comme un futur personnage jouable, mais plus pressant, nous avons la nouvelle saison sur le thème Marvel de Fortnite qui a déjà des plans liés à Black Panther en place.

J’ai vu des fans de Fortnite hier soir demander un skin Black Panther «hommage» en l’honneur de Boseman, mais beaucoup ne se rendent peut-être pas compte que certains plans de Black Panther étaient déjà en cours avant cela, et maintenant ils doivent peut-être être modifiés.

Ce que nous savons grâce au datamining, c’est qu’il y a un prochain POI qui sera ajouté à la carte «Panther Monument» à un moment donné dans le futur. Nous avons également vu la prochaine fuite d’une «superpuissance» que les joueurs pourront acquérir, à savoir les compétences de combinaison de Black Panther, l’absorption cinétique et l’explosion de tourbillon.

Ces deux éléments indiquent la probabilité que Black Panther soit présenté en tant que skin payant plus tard cette saison (nous savons déjà que d’autres skins Marvel arrivent, Silver Surfer a déjà été entièrement daté). Et cela soulève la question de savoir comment cela devrait être géré.

D’une part, Epic pourrait simplement supprimer tout ce concept par respect pour le décès de Boseman. Et pourtant, simplement «effacer» le personnage qu’il a rendu célèbre et qui en a inspiré tant ne semble pas être la bonne décision.

Bien qu’ils ne puissent pas très bien lister une peau de panthère noire dans quelques semaines et commencer à en récolter de l’argent non plus.

Il semble que la meilleure option ici soit de continuer avec leurs plans Black Panther, de vendre la peau, mais de faire don de tous les bénéfices de la peau et des produits cosmétiques associés à une association caritative contre le cancer ou à une association pour laquelle Boseman lui-même a montré son soutien.

HOLLYWOOD, CA – 24 février: Chadwick Boseman assiste à la 91e cérémonie des Oscars à Hollywood … [+] et Highland le 24 février 2019 à Hollywood, Californie. (Photo par Dan MacMedan / Getty Images) Getty Images

Nous ne connaissons pas les termes exacts de l’accord qu’Epic a conclu avec Marvel pour ces héros, mais il va de soi qu’il existe une sorte de répartition des revenus entre le détenteur de la propriété intellectuelle et le jeu qui crée et vend le skin. Compte tenu de la situation, je n’imagine pas qu’il serait difficile pour les deux parties d’accepter d’en faire une peau de charité, même si c’est quelque chose qu’Epic a évité de faire dans le passé. Mais s’il y a jamais eu un moment pour cela, c’est maintenant.

Nous ne savons pas exactement quand Black Panther était censé arriver dans le jeu, mais il est probable qu’ils vont devoir prendre des décisions à ce sujet maintenant. La route de la charité me semble être la pièce évidente, une façon d’honorer Boseman et le personnage qu’il incarnait.

Pour l’instant, nous nous souvenons de l’homme.

