Où voir The Crown, la série à succès des Golden Globes 2021

La nuit du Globes dorés 2021 a clairement montré que l’une des meilleures séries d’aujourd’hui est ‘La Couronne’. La production créée par Peter Morgan a clôturé une belle soirée avec quatre prix: Meilleure série dramatique, Meilleur acteur principal dans un drame (Josh O’Connor), Meilleure actrice principale dans un drame (Emma Corrin) et Meilleure actrice dans un second rôle dramatique (Gillian Anderson).

La première saison a été créée en novembre 2016 et suit le mariage de la reine Elizabeth II avec Philip, Duc d’Édimbourg en 1947, jusqu’à la dissolution des fiançailles de sa sœur Margaret avec le capitaine Peter Townsend en 1955. Le deuxième volet couvre la période entre la crise de Suez en 1956 et le départ à la retraite du prince Edward en 1964.. Ici, nous trouvons en tant que protagonistes Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby, Jeremy Northam et Victoria Hamilton, entre autres.

Arrivée à troisième partie, officiellement lancé en 2019, se déroule entre 1964 et 1977, y compris les mandats d’Harold Wilson en tant que Premier ministre et présente Camila Shand. De là commence un changement dans la distribution avec les ajouts de Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter, Marion Bailey et Charles Dance.







La dernière saison, jusqu’à présent, est survenue il y a quelques mois et compris son histoire entre 1977 et 1990. Ici, on nous présente le mandat de Margaret Thatcher (Gillian Anderson), avec ses conflits avec Isabel, et le mariage attendu de Lady Diana Spencer (Emma Corrin) et le Prince Carlos (Josh O’Connor). Grâce à ce quatrième opus, qui offrait de belles performances et une histoire émouvante, ils ont été victorieux de la Ballons d’Or.

+ Où voir The Crown?

La série qui a triomphé lors de la 78e cérémonie de remise des prix de la Hollywood Foreign Press Association peut être consulté via le service de streaming Netflix, avec le paiement d’un abonnement mensuel. Vous pouvez rattraper la production comme ils travaillent sur la saison 5, qui en dira plus sur Lady Di, Carlos et Isabel avec de nouveaux acteurs.