Où voir la saga Matrix avant la première du quatrième film de Keanu Reeves

En 1999, Matrice Il a révolutionné le monde du cinéma avec un film de science-fiction ambitieux qui nous a invité à réfléchir sur notre façon de vivre. Cette idée que le capitalisme nous a envoûtés et enfermés dans une bulle fantastique qui recouvre la réalité, qui a également été vue dans une autre grande production de cette année comme Club de combat à partir de David Fincher, a ensuite été élargi avec deux autres films qui ont achevé une trilogie en 2003.

Matrix Reloaded Oui Révolutions matricielles Ils ont été lancés la même année, à des mois d’intervalle et, malgré les critiques terribles, ils font toujours partie d’une saga qui est considérée avec beaucoup d’affection à ce jour en raison de son vieillissement. Néo, Trinité Oui Morphée font partie de la culture pop et ont été pris comme références même dans des comédies telles que Le bureau, qui a dévoilé il y a quelque temps une ouverture dans laquelle Jim lui a fait croire Dwight qu’il était l’élu et que la matrice c’était réel.

Ce jeudi, il sortira en salles Résurrections matricielles, le quatrième film de la saga réalisé par une seule des sœurs Wachowski, La laine. Avec les retours de Keanu préfet Oui Carrie-Anne Moss, cette nouvelle production est présentée comme une histoire beaucoup plus méta, dans laquelle il est dit que Thomas Anderson effectivement créé la matrice comme un jeu vidéo très populaire. C’est-à-dire que le point de départ de cette nouvelle histoire soulève l’idée que tout ce qui a été vu dans les trois films originaux ne s’est jamais réellement produit.

Résurrections matricielles Il regorge d’œufs de Pâques pour les fans de la saga. Par conséquent, ceux qui veulent voir le film et en profiter au maximum sans manquer aucun clin d’œil aux histoires précédentes voudront revoir la trilogie pour se tenir au courant. Pour ce faire, ils peuvent se référer au catalogue de HBO Max, qui a les trois films de les soeurs wachowski et qu’une fois la fenêtre de première terminée, il aura également cette quatrième histoire sur sa plate-forme.

Est-ce que Matrix Resurrections en vaut la peine ?

Bien que pendant un certain temps on ait dit qu’une continuation de Matrice avec Michael B. Jordan Dans son casting, le quatrième film était complètement inattendu. Ceux qui craignent les dommages que cela pourrait causer à la franchise doivent savoir que cette histoire est (heureusement) meilleure que les deux suites précédentes. Bien que le point de départ de son histoire soit quelque peu lâche, une fois cette plausibilité acceptée, le film fonctionne bien. Surtout pour les ajouts de Neil Patrick Haris, Jessica Henwick Oui Jonathan Groff au casting, qui a parfaitement compris comment l’univers créé par les Wachowski. Bien sûr, la meilleure façon d’en profiter est de le voir sur le plus grand écran possible, car les séquences d’action sont étonnantes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂