Le cinéma classique cela peut avoir différentes significations, selon qui le prend. D’habitude est lié à des produits cinématographiques remarquables qui sont qualifiés de chefs-d’œuvre, selon des valeurs différentes que les critiques et le public adoptent. On l’appelle aussi de cette façon films qui ont utilisé certaines stratégies établies par l’industrie au cours des années 1900 et 1960. La vérité est que ce sont des titres qui pour quelque chose ont pris leur répercussion et vous ne pouvez pas les rater. Voyez ce que vous trouverez sur Netflix, Amazon Prime Video et HBO!

+ Où voir ces 10 classiques du cinéma incontournables:

– LE PARRAIN

An: 1972

Dirigée par: Francis Ford Coppola

Protagonistes: Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton

Terrain: Les Corleones sont l’une des familles les plus respectées des mafias new-yorkaises. Lorsque Don Vito Corleone, « Le Parrain » de cette famille, rejette une affaire du chef d’un autre gang, une violente guerre entre les familles commence.

Disponible en: Vidéo Amazon Prime







– RETOUR VERS LE FUTUR

An: 1985

Dirigée par: Robert Zemeckis

Protagonistes: Michael J. Fox, Christopher Lloyd et Lea Thompson

Terrain: Après avoir voyagé dans le passé par accident dans une DeLorean devenue machine à remonter le temps, Marty McFly doit s’assurer que ses parents tombent amoureux pour retourner dans le futur.

Disponible en: Netflix







– 2001: UNE ODYSSÉE DANS L’ESPACE

An: 1968

Dirigée par: Stanley Kubrick

Protagonistes: Douglas Rain, Robert Beatty, Margaret Tyzack

Terrain: « 2001 » est une histoire d’évolution. L’humanité trouve un objet mystérieux enfoui sous la surface lunaire et maintenant une course commence entre le supercalculateur HAL 9000 et un groupe d’humains qui se lancera dans sa recherche.

Disponible en: HBO







– GOODFELLAS

An: 1990

Dirigée par: Martin Scorsese

Protagonistes: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci

Terrain: Un garçon de Brooklyn, moitié irlandais, moitié sicilien, est «adopté» par les gangsters du quartier pour être un membre fidèle de leur «famille».

Disponible en: Vidéo Amazon Prime







– VISAGE COUPÉ

An: 1983

Dirigée par: Brian De Palma

Protagonistes: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer

Terrain: Un grand trafiquant de drogue de Floride fait la grave erreur de consommer sa propre marchandise dans cette version brute de Brian De Palma du film de 1932.

Disponible en: Netflix







– LA CHOSE

An: 1982

Dirigée par: Jean charpentier

Protagonistes: Kurt Russell, Keith David et Wilford Brimley

Terrain: Dans une station antarctique éloignée, une équipe de recherche découvre un extraterrestre capable de changer de forme qui sème la panique parmi eux alors qu’il assume l’apparence de ses victimes.

Disponible en: HBO







– IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE

An: 1984

Dirigée par: Sergio Leone

Protagonistes: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern

Terrain: Robert De Niro et James Woods jouent une paire d’amis de longue date du Lower East Side dont la société méfiante se transforme en mort et en mystère.

Disponible en: Vidéo Amazon Prime







– ROCKY

An: 1976

Dirigée par: John G. Avildsen

Protagonistes: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young

Terrain: Sylvester Stallone est devenu célèbre avec le rôle de Rocky Balboa, un boxeur inconnu qui aura l’opportunité de se battre contre le champion du monde Apollo Creed.

Disponible en: Netflix







– CAP DE LA PEUR

An: 1991

Dirigée par: Martin Scorsese

Protagonistes: Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange

Terrain: Max Cady, un ancien violeur condamné qui, après avoir purgé une longue peine, s’infiltre dans la famille de Sam Bowden (Nick Nolte), l’avocat qui l’avait initialement défendu. Ainsi, il commence à cultiver une relation avec Danielle, la fille adolescente troublée de Sam.

Disponible en: HBO







– APOCALYPSE MAINTENANT

An: 1979

Dirigée par: Francis Ford Coppola

Protagonistes: Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall

Terrain: Histoire controversée sur la mission d’un capitaine de l’armée de trouver et de tuer un officier renégat au Cambodge.

Disponible en: Netflix