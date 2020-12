Où trouver l’agate cramoisie à Genshin Impact

Avec le nouveau Genshin Impact 1.2 vient Dragonspine, une nouvelle grande région à explorer pour les joueurs. Parallèlement, il y a un nouveau type de système de mise à niveau, plus ou moins dans le même esprit que la Statue des Sevens trouvée partout à Teyvat.

Où trouver l’agate cramoisie dans l’impact Genshin

Pour trouver l’agate cramoisie à Genshin Impact, vous devez être dans la nouvelle région de Dragonspine, car c’est le seul endroit de Teyvat où vous la trouverez. En explorant cette nouvelle région, vous trouverez de nombreuses agates cramoisies; cependant, cela ressemble beaucoup à l’Oculi que l’on trouve à Mondstadt et à Liyue, c’est une ressource limitée.

L’agate cramoisie a un seul but et un seul but: améliorer le niveau de l’arbre givre. L’arbre Frostbearing agit comme une mini Statue des Sept que vous offrez à ces Agates Crimson, et après chaque niveau, vous devez offrir plus de ressources. Dans l’image ci-dessous, vous trouverez où trouver tous les emplacements de Crimson Agate dans la région de Dragonspine.

Il n’est pas difficile de localiser les agates cramoisies, car elles brillent d’un rouge profond par rapport à la zone enneigée qui les entoure; c’est tout un contraste. Et tout comme l’Oculi qui apparaît sur votre mini-carte lorsque vous en êtes à proximité, Crimson Agate apparaîtra de la même manière.

La mise à niveau de l’Arbre Frostbearing a un objectif essentiel, car vous pouvez obtenir des diagrammes d’armes, un nouvel ensemble d’ailes de planeur et l’élément le plus important de tous, un diagramme pour un nouveau gadget, la bouteille chauffante. La bouteille chauffante peut aider à annuler l’effet de statut Pure Cold tout en explorant Dragonspine! Alors visitez toujours The Frostbearing Tree régulièrement pour le mettre à niveau!

Il y a beaucoup à faire dans la région de Dragonspine, alors pourquoi ne pas consulter nos énormes notes de mise à jour de Genshin Impact 1.2. Ou savoir quand la prochaine bannière arrive?