Où s’enflammer et danser dans un sanctuaire de tomates près de Pizza Pit ou Pizza Food Truck dans Fortnite Chapitre 2: Saison 5 Semaine 4

Ce défi est le plus simple des défis de la semaine 4. Vous avez peut-être pensé que la collecte d’un panier de tomates serait, en fait, ce n’est pas le cas, car cela est fortement basé sur la vitesse!

Où s’enflammer et danser dans un sanctuaire de tomates près de Pizza Pit ou Pizza Food Truck à Fortnite

S’enflammer et danser dans un sanctuaire de tomates à Fortnite est assez simple, car il y a deux endroits où se trouve un sanctuaire de tomates, Pizza Pit et Pizza Food Truck. Une fois sur place, il ne vous reste plus qu’à interagir avec Tomato Shrine, puis à danser! C’est aussi simple que ça!

Tout le monde aime adorer un dieu de la tomate, eh bien maintenant vous pouvez en allumant un sanctuaire puis en dansant! Les deux endroits sont assez éloignés l’un de l’autre, mais vous n’avez à faire cette quête que dans l’un d’eux, pas les deux. Vous pouvez facilement relever ce défi en même temps que collecter un panier de tomates, car les emplacements pour les trouver sont au nord de Pizza Pit! Cependant, si vous allez au Pizza Food Truck à la place, nous collecterons un panier de tomates séparément.

À partir de l’image ci-dessus, vous pouvez voir qui sont éloignés l’un de l’autre. Pizza Pit est au nord-est du Colossal Coliseum et Pizza Food Truck est au sud-est du marais Slurpy.

Pour relever ce défi, tout ce que vous avez à faire est d’entrer dans l’emplacement et de trouver le sanctuaire de la tomate quelque part à l’intérieur. Interagissez avec lui jusqu’à ce que le sanctuaire soit incendié, puis sortez votre emote de danse préférée et le défi est terminé! Aussi simple qu’une pizza!

Si vous n’êtes pas sûr des emplacements de l’image ci-dessus, pourquoi ne pas regarder cette vidéo YouTube, qui vous aidera sûrement!

N’oubliez pas de terminer votre quête légendaire, car c’est la seule qui soit limitée dans le temps! La liste complète des défis – sur lesquels nous avons des informations – est disponible ici, dans notre article Fortnite Chapter 2: Season 5 – Challenges & Information!