Où se trouve chronologiquement Black Widow dans le MCU ?

Veuve noire C’est le premier film de la Phase 4 du Univers cinématographique Marvel. Cependant, le film tant attendu ne fait pas avancer l’histoire conclue avec Avengers : Fin de partie, quelque chose que la série a fait WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver Oui Loki. Dans ce cas, les événements du film se produisent dans une période antérieure à la dernière entrée du Vengeurs. Kevin Feige a profité d’un entretien pour éclairer le sujet.

« Il y a presque quatre ans, alors que nous travaillions à Guerre d’infini et Endgame, quand nous avons découvert que nous voulions porter l’histoire de Veuve noire jusqu’à la conclusion la plus héroïque possible, nous voulions aussi explorer une partie de sa vie que nous n’avions jamais vue auparavant. », a commencé à expliquer le numéro un de merveille.

Ensuite, Feige a souligné que cette période inconnue de la vie de Veuve noire Ça pourrait aussi bien être une histoire à raconter et pas forcément avec une Natasha plus jeune que Scarlett Johansson: « Nous avions vu ses aventures avec le VengeursMais il s’est passé des choses entre les films que nous n’avons pas vus. Nous voulions faire une cassette avec Scarlett Johansson, parce qu’elle est Natasha Romanoff, et ne pas avoir de Veuve noire plus jeune tout le film. »

L’histoire que raconte le film Veuve noire est situé entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. C’est une période particulière pour Natasha, car elle est une fugitive de la justice après les événements du troisième volet de Ch.

Veuve noire Vous retrouverez Nat face à son passé et rejoignant son ancienne famille : Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) et Red Guardian (David Harbour). Ils défieront un ennemi intelligent et mystérieux : Tyran. Le film sortira le 9 juillet dans les salles et Disney + Accès Premier.

