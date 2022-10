Où regarder tous les films Retour vers le futur

in

Retour vers le futur est l’un des grands classiques de la science-fiction et dans Spoiler, nous vous guidons pour que vous sachiez où voir la saga. Accorde une attention!

©IMDBRetour vers le futur

Retour vers le futur est le chef d’oeuvre de Robert Zemeckis qui est divisé en trois films sortis en 1985, 1989 et 1990. La trilogie est un monument de la science-fiction avec un ton comique et une intrigue qui en font une franchise charnière dans l’industrie cinématographique hollywoodienne. Personne ne peut oublier ses protagonistes attachants : Marty McFly personnifié par Michael J Fox et Doc Brown joué par Christophe Lloyd.

Le voyage dans le temps a toujours été quelque chose qui a fasciné les gens, mais avec Retour vers le futur Ils sont devenus une partie vivante de la culture pop. Après tout, ce n’est pas toujours la mère d’un jeune homme qui tombe amoureux de son propre fils ou nous voyons les voitures volantes du futur jusqu’à ce que nous apprenions à connaître le Far West, toujours avec un ton détendu et en mettant l’accent sur l’amitié qui unit Marty avec Doc .

Où regarder les films Retour vers le futur ?

– Retour vers le futur (1985)

Marty McFly, un lycéen de 17 ans, est accidentellement envoyé trente ans dans le passé dans une DeLorean voyageant dans le temps inventée par son meilleur ami, le scientifique excentrique Doc Brown. Le jeune homme rencontrera les versions adolescentes de ses parents où sa mère tombera amoureuse de lui et Marty devra infecter son père avec courage. Comment reviendra-t-il à son époque ?

vous pouvez le voir dans Netflix, Prime Video et Movistar Play.

– Retour vers le futur 2 (1989)

Marty et Doc sont de retour dans cette suite loufoque du blockbuster de 1985, alors que le duo qui voyage dans le temps retourne en 2015 pour étouffer quelques problèmes de la famille McFly dans l’œuf. Les choses se compliquent, cependant, grâce à l’intimidateur Biff Tannen et à un almanach sportif du futur capable de modifier la fortune du passé. La cupidité peut être mauvaise conseillère, Marty…

vous pouvez le voir dans Netflix, Prime Video et Movistar Play.

– Retour vers le futur III (1990)

Pris au piège en 1955, Marty McFly apprend la mort de Doc Brown en 1885 et doit voyager dans le temps pour le sauver. Sans carburant pour la DeLorean, les deux doivent trouver comment s’échapper cette fois avant qu’Emmett ne soit tué. Le Far West s’avère être un endroit difficile à naviguer pour ces amis, mais au milieu de tant de difficultés, Doc trouve quelque chose qui semblait impossible : le véritable amour chez un professeur d’école.

vous pouvez le voir dans Netflix, Prime Video et Movistar Play.

