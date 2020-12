Où récupérer un panier de tomates dans une ferme voisine dans Fortnite Chapitre 2: Saison 5, semaine 4

La semaine 4 est arrivée, et à part quelques quêtes, tout est proche et personnel! Cependant, pour cette quête, vous prenez une pause du meurtre et de l’élimination pour vous rendre dans une ferme pour quelques tomates!

Où récupérer un panier de tomates dans une ferme voisine à Fortnite

Pour collecter un panier de tomates dans une ferme voisine de Fortnite, il y a trois endroits pour le faire. Cependant, cette quête est assez délicate, car il y a un nombre limité par partie. Cela signifie que si quelqu’un a collecté un panier de tomates avant vous, il est parti. Vous devez attendre le prochain match et espérer y arriver avant les autres joueurs. Heureusement, vous n’en avez besoin que d’un pour relever le défi.

Bien que cette quête puisse sembler très facile, vous avez raison en théorie, mais dans le jeu est une tout autre affaire. Il n’y a que trois endroits où vous pouvez obtenir un panier de tomates, mais c’est une course entre vous et les autres joueurs pour voir qui peut y arriver en premier, car il n’y a qu’une quantité limitée sur chaque carte. Si vous étiez assez malchanceux pour vous rendre aux trois endroits, et qu’il n’y en avait pas. Cela signifie qu’il n’y a aucun espoir pour ce jeu; terminez le jeu, puis dirigez-vous vers les lieux aussi vite que possible la prochaine fois.

Panier de tomates Emplacement 1 Le premier emplacement du panier de tomates est à l’intérieur du bar, près du verger. Montez à l’étage le plus élevé et dans le coin sud-est de la grange se trouve le panier de tomates.

Emplacement du panier de tomates 2 Le deuxième panier de tomates est terriblement proche du premier. Rendez-vous à l’intérieur de la ferme sous le bar et entrez dans la cuisine, et à côté du réfrigérateur se trouve le panier de tomates.

Emplacement du panier de tomates 3 Le troisième panier de tomates est au sud-est de la ferme où réside le deuxième panier de tomates. Cet endroit s’appelle Steel Farm, et dans la cuisine sur un tabouret se trouve le panier de tomates.



Comme nous l’avons dit ci-dessus, si les paniers de tomates ne sont plus là lorsque vous arrivez, cela signifie que vous ne pouvez pas les obtenir dans votre jeu actuel. Vous devez battre les autres joueurs au coup de poing et l’obtenir en premier. Si vous ne parvenez pas à localiser les paniers de tomates, regardez cette vidéo YouTube ci-dessous.

N’oubliez pas de terminer votre quête légendaire, car c’est la seule qui soit limitée dans le temps! La liste complète des défis – sur lesquels nous avons des informations – est disponible ici, dans notre article Fortnite Chapter 2: Season 5 – Challenges & Information!