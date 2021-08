Où peut-on voir Logan

Depuis que X Men a frappé le grand écran en 2000, les fans de merveille ils souffraient de pouvoir voir un film qui égalait le niveau des premiers versements. A l’exception de X-Men: Première classe, pratiquement aucune des plus de dix productions n’a été à la hauteur de ce que la première montrait, ou Dead Pool, s’il est pris en compte dans le cadre de la saga. Mais s’il y en avait un qui gagnait l’assentiment de tous, c’était Logan. Aujourd’hui, presque tous sont disponibles en Disney+.







En 2017, Hugh Jackman mettre un terme à son voyage en tant que Carcajou dans l’un des meilleurs films de mutants. Près de Patrick Stewart, chargé de donner vie aux Professeur Charles Xavier ils sont également devenus les acteurs qui ont joué le même super-héros le plus longtemps. Il y a eu 16 ans et 228 jours qui ont été enregistrés entre Records Guinness.

Aujourd’hui, il semble difficile de revoir Hugh Jackman Quoi Carcajou, qui a dit au revoir après ce qui a été fait en Logan. Cependant, il y a quelques jours, l’acteur australien de 52 ans a partagé un post dans lequel il a excité ceux qui veulent le revoir avec les griffes de l’un des mutants les plus aimés. En attendant, ils devront se conformer à ce qui a été vu dans la bande réalisée par James mangold.

Dafne Keen, en tant que X-23, accompagnait Hugh Jackman sur Logan. (IMDb)



Logan ne fait pas partie du catalogue de Disney+, qui depuis son apparition sur le marché était présentée comme une offre à contenu familial. S’adressant aux personnes de plus de 18 ans, le film de James mangold Il ne s’est pas qualifié pour figurer sur la liste, en raison de la violence explicite qui a été vue dans ses images. Pour le voir, les fans de merveille il faut attendre l’apparition de Étoile +.

Quand Star + arrivera-t-il en Amérique latine ?

La grande nouvelle pour tous ceux qui ont hâte de revoir Logan est-ce que la plate-forme Étoile + il est à quelques jours d’atteindre la région. Service diffusion sera présenté comme une alternative de plus sur le marché, avec un catalogue de produits allant des classiques tels que Les fichiers X à de nouvelles productions comme Santa Evita, ainsi que la possibilité de voir, pour la première fois en ligne et officiellement, les 32 saisons de Les Simpsons. De plus, ils diffuseront en direct des sports qui iront du basket au football, sans négliger l’UFC.

Tous les contenus pour adultes arriveront sur la plateforme à la fin du mois. (Étoile +)



En Amérique latine, Étoile + Il ne sera disponible que le 31 août, mais sa commercialisation a déjà commencé. Dans ce contexte, Disney offert la possibilité de contracter le service sur une base mensuelle ou annuelle, ainsi que l’accès à des réductions pour ceux qui ont contracté Disney+ ou envie de créer un combo entre les deux plateformes.

Si vous êtes toujours abonné à Disney+Vous avez encore le temps de le faire pour pouvoir profiter des contenus exclusifs de la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici.