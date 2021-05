Où mènent les trous noirs?

Alors vous voilà, sur le point de sauter dans un trou noir . Qu’est-ce qui pourrait éventuellement attendre devrait – contre toute attente – vous survivre d’une manière ou d’une autre? Où finirez-vous et quelles histoires alléchantes seriez-vous capable de régaler si vous parveniez à remonter le chemin?

La réponse simple à toutes ces questions est, comme l’explique le professeur Richard Massey, « Qui sait? » En tant que chercheur de la Royal Society à l’Institute for Computational Cosmology de l’Université de Durham, Massey est pleinement conscient que les mystères des trous noirs sont profonds. « Tomber à travers un horizon d’événements, c’est littéralement passer au-delà du voile – une fois que quelqu’un l’a dépassé, personne ne pourra jamais renvoyer un message », a-t-il déclaré. « Ils seraient déchirés par l’énorme gravité, donc je doute que quiconque tombe à travers puisse arriver à quelque chose. »

En rapport: Black Hole Quiz: Connaissez-vous bien les créations les plus étranges de la nature?

Si cela semble être une réponse décevante – et douloureuse -, alors il faut s’y attendre. Depuis que la théorie générale de la relativité d’Albert Einstein était considérée comme ayant prédit les trous noirs en reliant l’espace-temps à l’action de la gravité, on sait que les trous noirs résultent de la mort d’une étoile massive laissant derrière elle un petit noyau résiduel dense. En supposant que ce noyau ait environ trois fois la masse du soleil, la gravité submergerait à un tel degré qu’elle tomberait sur elle-même en un seul point, ou singularité, compris comme étant le noyau infiniment dense du trou noir.

Le trou noir inhabitable qui en résulterait aurait une attraction gravitationnelle si puissante que même la lumière ne pourrait l’éviter. Donc, si vous vous trouvez alors à l’horizon des événements – le point où la lumière et la matière ne peuvent passer que vers l’intérieur, comme le propose l’astronome allemand Karl Schwarzschild – il n’y a pas d’échappatoire. Selon Massey, les forces de marée réduiraient votre corps en brins d’atomes (ou «spaghettification», comme on l’appelle aussi) et l’objet finirait par être écrasé à la singularité. L’idée que vous pourriez sortir quelque part – peut-être de l’autre côté – semble tout à fait fantastique.

Qu’en est-il des trous de ver?

(Crédit d’image: Karl Tate, contributeur SPACE.com)

Ou est-ce? Au fil des ans, les scientifiques ont étudié la possibilité que les trous noirs soient trous de ver à d’autres galaxies. Ils peuvent même être, comme certains l’ont suggéré, un chemin vers un autre univers.

Une telle idée circule depuis un certain temps: Einstein s’est associé à Nathan Rosen pour théoriser des ponts reliant deux points différents de l’espace-temps en 1935. Mais elle a gagné du terrain dans les années 1980 lorsque le physicien Kip Thorne – l’un des d’éminents experts sur les implications astrophysiques de la théorie générale de la relativité d’Einstein – ont soulevé une discussion sur la question de savoir si les objets pouvaient physiquement les traverser.

«La lecture du livre populaire de Kip Thorne sur les trous de ver est ce qui m’a d’abord enthousiasmé par la physique lorsque j’étais enfant», a déclaré Massey. Mais il ne semble pas probable que des trous de ver existent.

En effet, Thorne, qui a prêté ses conseils d’expert à l’équipe de production du film hollywoodien Interstellar, a écrit: « Nous ne voyons aucun objet dans notre univers qui pourrait devenir des trous de ver en vieillissant », dans son livre « The Science of Interstellar » (WW Norton and Company, 2014). Thorne a déclaré à 45secondes.fr que les voyages à travers ces tunnels théoriques resteraient très probablement de la science-fiction, et il n’y a certainement aucune preuve ferme qu’un trou noir pourrait permettre un tel passage.

En rapport: Les trous noirs les plus étranges de l’univers

Mais, le problème est que nous ne pouvons pas nous approcher pour voir par nous-mêmes. Eh bien, nous ne pouvons même pas prendre de photos de tout ce qui se passe à l’intérieur d’un trou noir – si la lumière ne peut pas échapper à leur immense la gravité , alors rien ne peut être capturé par une caméra. Dans l’état actuel des choses, la théorie suggère que tout ce qui va au-delà de l’horizon des événements est simplement ajouté au trou noir et, de plus, parce que le temps se déforme près de cette limite, cela semblera se dérouler incroyablement lentement, donc les réponses ne seront pas rapides. à venir.

« Je pense que l’histoire standard est qu’ils mènent à la fin des temps », a déclaré Douglas Finkbeiner, professeur d’astronomie et de physique à l’Université Harvard. «Un observateur éloigné ne verra pas son ami astronaute tomber dans le trou noir. Il deviendra de plus en plus rouge à l’approche de l’horizon des événements. [as a result of gravitational red shift]. Mais l’ami tombe droit dans un endroit au-delà de «pour toujours». Quoi que cela signifie. «

Concept d’artiste d’un trou de ver. Si des trous de ver existent, ils pourraient conduire à un autre univers. Mais, il n’y a aucune preuve que les trous de ver sont réels ou qu’un trou noir agirait comme tel. (Crédit d’image: Shutterstock)

Peut-être qu’un trou noir mène à un trou blanc

Certes, si les trous noirs mènent à une autre partie d’une galaxie ou à un autre univers, il faudrait qu’il y ait quelque chose de opposé à eux de l’autre côté. Serait-ce un trou blanc – une théorie avancée par le cosmologiste russe Igor Novikov en 1964? Novikov a proposé qu’un trou noir soit lié à un trou blanc qui existait dans le passé. Contrairement à un trou noir, un trou blanc permettra à la lumière et à la matière de sortir, mais la lumière et la matière ne pourront pas entrer.

Les scientifiques ont continué à explorer le lien potentiel entre les trous noirs et blancs. Dans leur étude de 2014 publiée dans la revue Examen physique D , les physiciens Carlo Rovelli et Hal M. Haggard ont affirmé qu ‘ »il existe une métrique classique satisfaisant les équations d’Einstein en dehors d’une région d’espace-temps finie où la matière s’effondre dans un trou noir puis émerge d’un trou ». En d’autres termes, tous les trous noirs matériels avalés pourraient être vomis et les trous noirs peuvent devenir des trous blancs lorsqu’ils meurent.

Loin de détruire les informations qu’il absorbe, l’effondrement d’un trou noir serait stoppé. Il subirait plutôt un rebond quantique, permettant aux informations de s’échapper. Si tel était le cas, cela éclairerait une proposition d’un ancien cosmologiste et physicien théoricien de l’Université de Cambridge. Stephen Hawking qui, dans les années 1970, a exploré la possibilité que les trous noirs émettent des particules et des radiations – de la chaleur thermique – à la suite de fluctuations quantiques.

« Hawking a dit qu’un trou noir ne durait pas éternellement », a déclaré Finkbeiner. Hawking a calculé que le rayonnement entraînerait la perte d’énergie, le rétrécissement et la disparition d’un trou noir, comme décrit dans son article de 1976 publié dans Examen physique D . Compte tenu de ses affirmations selon lesquelles le rayonnement émis serait aléatoire et ne contiendrait aucune information sur ce qui était tombé, le trou noir, lors de son explosion, effacerait de nombreuses informations.

Cela signifiait que l’idée de Hawking était en contradiction avec la théorie quantique, qui dit que l’information ne peut pas être détruite. La physique affirme que l’information devient simplement plus difficile à trouver car, si elle se perd, il devient impossible de connaître le passé ou le futur. L’idée de Hawking a conduit au «paradoxe de l’information du trou noir» et a longtemps intrigué les scientifiques. Certains ont dit que Hawking avait tout simplement tort, et l’homme lui-même a même déclaré qu’il avait commis une erreur lors d’une conférence scientifique à Dublin en 2004.

En rapport: Les idées les plus farfelues de Stephen Hawking sur les trous noirs

Alors, revenons-nous au concept des trous noirs émettant des informations préservées et les rejetant via un trou blanc? Peut-être. Dans leur étude de 2013 publiée dans Physical Review Letters, Jorge Pullin de la Louisiana State University et Rodolfo Gambini de l’Université de la République de Montevideo, en Uruguay, ont appliqué la gravité quantique en boucle à un trou noir et ont constaté que la gravité augmentait vers le noyau mais diminuait et plongeait tout ce qui entrait dans une autre région de l’univers. Les résultats ont donné une crédibilité supplémentaire à l’idée de trous noirs servant de portail. Dans cette étude, la singularité n’existe pas, donc elle ne forme pas une barrière impénétrable qui finit par écraser tout ce qu’elle rencontre. Cela signifie également que les informations ne disparaissent pas.

Peut-être que les trous noirs ne vont nulle part

Pourtant, les physiciens Ahmed Almheiri, Donald Marolf, Joseph Polchinski et James Sully croyaient toujours que Hawking aurait pu être sur quelque chose. Ils ont travaillé sur une théorie connue sous le nom de pare-feu AMPS, ou hypothèse du pare-feu du trou noir. Selon leurs calculs, la mécanique quantique pourrait transformer l’horizon des événements en un mur de feu géant et tout ce qui entrerait en contact brûlerait en un instant. En ce sens, les trous noirs ne mènent nulle part car rien ne pourra jamais y pénétrer.

Ceci, cependant, viole la théorie générale de la relativité d’Einstein. Une personne traversant l’horizon des événements ne devrait pas ressentir de grandes difficultés car un objet serait en chute libre et, sur la base du principe d’équivalence, cet objet – ou cette personne – ne ressentirait pas les effets extrêmes de la gravité. Cela pourrait suivre les lois de la physique présentes ailleurs dans l’univers, mais même si cela n’allait pas à l’encontre du principe d’Einstein, cela saperait la théorie quantique des champs ou suggérerait que des informations peuvent être perdues.

Impression d’artiste d’un événement de perturbation des marées qui se produit lorsqu’une étoile passe trop près d’un trou noir supermassif. (Crédit d’image: magazine All About Space)

Trou noir de l’incertitude

Avancez encore une fois Hawking. En 2014, il a publié un étude dans lequel il a évité l’existence d’un horizon d’événements – ce qui signifie qu’il n’y a rien à brûler – en disant qu’un effondrement gravitationnel produirait plutôt un «horizon apparent».

Cet horizon suspendrait les rayons lumineux essayant de s’éloigner du noyau du trou noir, et persisterait pendant une «période de temps». Dans sa réflexion , les horizons apparents retiennent temporairement la matière et l’énergie avant de se dissoudre et de les libérer plus tard sur la ligne. Cette explication correspond le mieux à la théorie quantique – qui dit que l’information ne peut pas être détruite – et, si jamais elle était prouvée, elle suggère que tout pourrait s’échapper d’un trou noir.

Hawking est allé jusqu’à dire que les trous noirs n’existent peut-être même pas. «Les trous noirs devraient être redéfinis comme des états liés métastables du champ gravitationnel», a-t-il écrit. Il n’y aurait pas de singularité, et tandis que le champ apparent se déplacerait vers l’intérieur en raison de la gravité, il n’atteindrait jamais le centre et ne serait consolidé dans une masse dense.

(Crédit d’image: Karl Tate, contributeur SPACE.com)

Et pourtant, tout ce qui est émis ne sera pas sous la forme de l’information avalée. Il serait impossible de comprendre ce qui s’est passé en regardant ce qui sort, ce qui pose des problèmes en soi – pas des moindres, par exemple, pour un humain qui se trouve dans une position aussi alarmante. Ils ne ressentiraient plus jamais la même chose!

Une chose est sûre, ce mystère particulier va engloutir de nombreuses heures scientifiques supplémentaires pendant longtemps. Rovelli et Francesca Vidotto ont récemment suggéré qu’un composant de la matière noire pourrait être formé par des restes de trous noirs évaporés, et l’article de Hawking sur les trous noirs et les « cheveux mous » était sorti en 2018 , et décrit comment les particules d’énergie nulle sont laissées autour du point de non-retour, l’horizon des événements – une idée qui suggère que l’information n’est pas perdue mais capturée.

Cela allait à l’encontre du théorème sans cheveux exprimé par le physicien John Archibald Wheeler et fonctionnait sur la base que deux trous noirs seraient impossibles à distinguer pour un observateur car aucune des pseudo-charges spéciales de physique des particules ne serait conservée. C’est une idée qui a fait parler les scientifiques, mais il y a un chemin à parcourir avant qu’elle ne soit considérée comme la réponse à la question de savoir où mènent les trous noirs. Si seulement nous pouvions trouver un moyen d’en faire un.

Ressources supplémentaires: