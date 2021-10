Où lire le manga Dragon Ball Super 78

Aurons-nous plus d’histoire de Bardock dans le manga Dragon Ball Super 78 ? Si vous voulez lire ce chapitre attentif à la date et à l’horaire de la première.

Si tu veux lire le manga Dragon Ball Super 78 il faudra encore attendre un peu. Même le mois d’octobre n’est pas terminé et nous sommes toujours en train de digérer ce qui s’est passé dans le chapitre 77 de DBS.

Y aura-t-il plus d’histoires sur Bardock ? Le protagoniste du dernier chapitre était le père de Son Goku à son arrivée sur la planète Cereal, et il est probable que Toyotaro et Akira Toriyama aient décidé de continuer l’histoire de ce personnage tant aimé des fans de Dragon Ball.

Si vous souhaitez lire le manga Dragon Ball Super 78, il ne sera disponible qu’en novembre. Exactement et avec Manga Plus en tête, le chapitre 78 arrivera en Espagne le vendredi 19 novembre à 16h00. Ce sera fait en espagnol, gratuitement et officiellement.

Brouillons, spoilers et images

Avant son lancement, le manga Dragon Ball Super a un bon rituel. Toyotaro, en charge du dessin du manga, montre toujours les 10 ou 12 premières pages du manga une semaine avant, étant encore des brouillons. Plus tard avec l’arrivée du manga, les premières images et même le résumé de celui-ci sont généralement filtrés. Alors si vous faites partie de ceux qui aiment être bien informés, ne manquez pas le départ de 45Secondes.fr, car vous aurez toutes les informations pour le 78e manga Dragon Ball Super.

ARGUMENT DE MANGA

Le temps passe, depuis cette grande bataille entre Goku et Majin Boo… Maintenant, dans un monde qui a retrouvé la paix, une nouvelle bataille approche !! Ce nouvel ennemi vient-il du « Sixième Univers » !? Une nouvelle série complète de « Dragon Ball », où « un après » est écrit, dans un projet original d’Akira Toriyama.

