Où est “ Spider-Man: Miles Morales ” sur PS5, le plus grand lancement exclusif de nouvelle génération à gauche?

Miles Morales Sony

En ce qui concerne la liste des «choses incroyables que nous ne savons toujours pas deux jours avant septembre», le prix et la date de sortie des deux consoles de nouvelle génération sont probablement les plus significatifs. Et pourtant, plus nous avançons vers ce qui devrait être une date de lancement en novembre, plus je trouve l’absence d’un jeu en particulier bizarre, et dans une saison de COVID et plus de retards que d’habitude, cela vaut la peine de soulever la question.

Où est Spider-Man: Miles Morales sur PS5?

Avec Halo Infinite retardé en 2021 (probablement fin 2021 d’après son apparence), Spider-Man: Miles Morales est le dernier grand jeu de lancement exclusif pour l’une ou l’autre console. La Xbox Series X n’en a plus… aucun. PS5 a Godfall, mais c’est aussi sur PC, et Deathloop, une autre exclusivité de la console PC, a été reporté à 2021. Cela laisse donc une exclusivité PS5 (et probablement PS4) Spider-Man: Miles Morales, que nous savons être un Uncharted: Lost Legacy spin-off de type, pas un simple DLC, mais pas une suite complète non plus.

Le problème? Nous avons appris l’existence du jeu pour la première fois le 11 juin 2020, lorsqu’une bande-annonce de 90 secondes a fait ses débuts lors de la première émission de jeux de société de Sony. Sur ce total, peut-être 20 secondes au total ressemblent au gameplay réel.

Et c’est tout ce que nous avons vu de Miles Morales pendant 2,5 mois. Il y a 16 jours, dans le cadre d’un article plus large sur les jeux Marvel, nous avons reçu une nouvelle capture d’écran de Miles Morales via Entertainment Weekly, et quelques citations sur le jeu:

“C’est un arc complet pour Miles Morales qui a commencé dans Spider-Man”, a déclaré Brian Horton, le directeur créatif du jeu. “Nous sommes vraiment en train de terminer la maturité de ce héros dans notre jeu. C’est une histoire complète. “

Mais encore une fois, tout ce que nous avons, ce sont ces 20 secondes d’images d’il y a deux mois et demi, ce qui conduit à une question évidente soulevée à propos de tant de grands jeux en ce moment.

Miles Morales pourrait-il aussi être retardé?

Pour moi, cela semble peu probable, étant donné à quel point Sony veut l’utiliser comme un point de vantardise sur Xbox, surtout maintenant que Halo Infinite est parti. Le jeu a également certaines choses qui fonctionnent, comme la possibilité d’utiliser beaucoup de travail effectué à New York dans le Spider-Man original qui peut être «mis à niveau» pour une version PS5, au lieu de partir de zéro. Et bien que ce soit une histoire complète, en tant que spin-off de style Lost Legacy, il sera finalement plus petit que l’original ou un jeu AAA «complet» normal, selon la série dont nous parlons.

Spider-Man: Miles Morales Sony

Et pourtant, certaines choses y vont aussi. Il y a l’évidence, la pandémie COVID rendant le développement de jeux extrêmement difficile pour tout le monde, partout. Mais dans le cas d’Insomniac, ils partagent également le temps entre Miles et le prochain jeu Ratchet and Clank qui est aussi censé arriver dans la «fenêtre de lancement» de la PS5, comme cela a été renforcé dans une Gamescom diffusée cette semaine. Et ce jeu, d’une manière ou d’une autre, a montré beaucoup plus de séquences que Miles Morales malgré sa sortie plus tard. Enfer, même Halo Infinite a probablement montré 20 fois plus de séquences que Miles Morales, et nous serons chanceux si cela sort d’ici Noël prochain après son récent retard.

Je dis juste que cela commence à devenir un peu étrange que l’un des jeux d’automne que nous ayons le moins vu jusqu’à présent soit censé être le lancement phare de la PS5 pour toute la saison. Valhalla, Godfall, Cyberpunk, Beyond Light, Call of Duty, tous ont montré plus que Miles, et je pense qu’il est temps de commencer à publier plus de bandes-annonces, à faire des journaux de développement, des choses comme ça, pour rassurer les gens que oui, c’est vraiment à venir pour le lancement de la PS5.

Sinon, dites-nous cela aussi et planifions en conséquence.

Suivez-moi sur Twitter, Youtube et Instagram. Ramasse mes romans de science-fiction Herokiller et Herokiller 2, et lisez ma première série, La trilogie Earthborn, qui est également sur livre audio.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂