Où acheter la Jordan 12 Retro « Reverse Flu Game » Early

Le très convoité Air Jordan 12 Retro « Reverse Flu Game » est maintenant officiellement disponible – les sneakerheads se réjouissent! La Air Jordan 12 Retro « Flu Game » occupe une place particulière dans le cœur des amateurs de sneakers. Si vous n’avez pas déjà ce coloris dans votre collection, il y a de fortes chances que vous en ayez envie depuis une minute. Si vous ne parvenez pas à trouver une paire qui correspond à votre budget, ou si vous aimez ce coloris mais que vous vouliez la version inversée fraîchement révélée à la place, vous avez de la chance. La Air Jordan 12 Retro « Reverse Flu Game » est bientôt disponible en baisse générale et elle est déjà disponible via StockX, pour ceux d’entre vous qui sont tombés sur de l’argent de Noël et qui ont hâte de le faire sauter. Beaucoup d’entre nous ne se rassemblent pas beaucoup de famille cette année pour les vacances, il y a donc une chance que vous ayez de l’argent par la poste et c’est tout. Si vous n’êtes pas prêt à dépenser cet argent pour des biens essentiels, vous pouvez toujours vous offrir le cadeau que vous vraiment voulait cette saison des fêtes. La Air Jordan 12 Retro « Reverse Flu Game » est officiellement disponible au début de StockX, toutes les tailles étant mises en vente. Comme ils ne sortent que le 26 décembre, vous serez en avance si vous parvenez à vous battre sur le marché populaire. Les prix ne sont pas encore trop extrêmes non plus, mais ils seront certainement augmentés une fois qu’ils seront vendus à travers le pays demain. Découvrez la toute nouvelle Air Jordan 12 Retro « Reverse Flu Game » ici, découvrez l’offre complète de Jordan 12 ici, passez de bonnes vacances!

Image via Nike

