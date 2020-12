Ötzi l’homme des glaces a peut-être escaladé des Alpes libres de glace

Ötzi l’homme des glaces, un vagabond de l’âge du cuivre retrouvé momifié dans les Alpes il y a près de trois décennies, a peut-être vécu à une époque où les glaciers descendaient des plus hauts sommets aux pentes inférieures des montagnes.

La glace qui a préservé Ötzi à sa mort dans environ 3300 avant JC a fondu depuis la découverte de la momie en 1991. Mais une nouvelle analyse de la glace à seulement 12 kilomètres de l’endroit où Ötzi a été trouvé suggère que seuls les plus hauts sommets ont été couverts en glaciers jusqu’à un peu avant la vie de l’homme des glaces. Quelques centaines d’années seulement avant la naissance d’Ötzi, les montagnes voisines étaient peut-être libres de glace.

Les résultats suggèrent qu’au cours de l’Holocène, l’époque couvrant 11 650 ans à nos jours, les glaciers des Alpes ont radicalement changé.

«Notre principale constatation est que la glace a plus ou moins 5 900 ans, ce qui est juste un peu plus vieux que l’homme des glaces», a déclaré Pascal Bohleber, qui étudie la glace glaciaire à l’Académie autrichienne des sciences. « Cela suggère que, dans cette région, nous avons eu une époque où les glaciers ont commencé à se former dans des conditions sans glace ou avec des glaciers nettement plus petits qu’aujourd’hui. »

Une histoire de glace

La majeure partie de l’histoire de la glace dans les Alpes a été glanée dans des langues glaciaires dans des vallées relativement basses, a déclaré Bohleber à 45Secondes.fr. Des carottes de glace ont été forées à quelques endroits au sommet, a-t-il déclaré, mais la plupart d’entre elles se trouvent dans les Alpes occidentales au-dessus d’environ 4 000 mètres (12 000 pieds).

Les deux carottes de glace analysées dans la nouvelle étude provenaient du glacier sommital de Weißseespitze dans la partie autrichienne des Alpes de l’Ötzal, à environ 11 500 pieds (3 500 m) d’altitude. Bohleber et ses collègues ont transporté eux-mêmes et leur équipement au sommet par hélicoptère et ont foré 36 pieds (11 m) jusqu’à l’endroit où la glace était gelée jusqu’au substrat rocheux. Cela était crucial pour un enregistrement continu de la glace, car l’eau de fonte emporte non seulement les archives historiques à mesure qu’elle s’écoule, mais fait glisser et déformer la glace, effaçant également des décennies ou des siècles de données. Heureusement, la glace à la base du glacier Weißseespitze n’avait jamais fondu, mais le réchauffement des températures a toujours causé des problèmes aux chercheurs. L’eau de fonte au-dessus de la glace menaçait de contaminer les couches inférieures, alors l’équipe a effectué une grande partie de ses forages après le coucher du soleil, lorsque la glace était plus ferme.

L’opération de forage de carottes de glace au glacier du sommet Weißseespitze. (Crédit d’image: Andrea Fischer)

L’équipe de recherche a ensuite analysé des quantités microscopiques de carbone piégé dans la glace. La méthode utilise la datation au radiocarbone, qui mesure le niveau de carbone 14 dans un échantillon. Le carbone 14 est une variation radioactive du carbone qui se désintègre au fil du temps, fournissant ainsi une sorte d’horloge qui indique l’âge de l’échantillon.

Les résultats ont montré que la glace la plus ancienne remontait à 5900 ans, soit environ 700 ans, rapportent les chercheurs aujourd’hui (17 décembre) dans la revue. Rapports scientifiques . (Ötzi est mort il y a environ 5300 ans.)

C’est plus jeune que la glace trouvée à des altitudes plus élevées ailleurs dans les Alpes, en particulier au-dessus de 13 100 pieds (4 000) mètres. Au glacier du Colle Gnifetti, dans les Alpes italo-suisses, par exemple, la plus ancienne glace remonte à au moins 11500 ans.

Glace passée, fonte future

Parallèlement aux données sur les stalagmites et les forêts anciennes, les données sur les glaces semblent suggérer qu’au cours de l’Holocène, les variations climatiques ont radicalement changé l’étendue des glaciers, même à haute altitude, a déclaré Bohleber, et il est possible qu’Ötzi ait vu les glaciers progresser au cours de ses 45 ans. Cela pourrait avoir des implications pour les études actuelles sur le changement climatique, a-t-il ajouté.

« Nous ajoutons maintenant une forte [human-influenced] en plus de cela, et voir les glaciers disparaître si rapidement aujourd’hui », a déclaré Bohleber.« Ce taux de changement est quelque chose sur lequel nous avons un besoin urgent d’informations supplémentaires.

Malheureusement, la recherche ne peut pas répondre directement à un mystère persistant sur Ötzi: s’il est mort dans un champ de glace ou si la glace l’a enseveli peu de temps après. La glace autour de la momie a fondu avant que les scientifiques aient la technologie pour dater de minuscules quantités de carbone comme ils le peuvent aujourd’hui, il n’y a donc aucun moyen d’étudier la question directement. On ne sait pas si les glaciers étaient arrivés là où l’homme des glaces est mort, mais les nouveaux résultats montrent qu’il faisait une courte randonnée glacée.

L’occasion manquée d’étudier le lieu de repos d’Ötzi met en évidence la myriade d’autres opportunités qui pourraient être perdues en quelques années. Le glacier Weißseespitze devrait disparaître d’ici deux décennies. Les informations scientifiques contenues dans de nombreux glaciers alpins pourraient disparaître encore plus tôt que la glace elle-même, car l’eau de fonte perturbera, et finalement effacera, le record climatique potentiel dans les couches de glace, a déclaré Bohleber.

«Si nous ne le faisons pas maintenant, nous aurons peu de temps pour le faire à l’avenir», a-t-il déclaré, «nous recherchons donc vraiment d’autres sites qui pourraient encore avoir cette vieille glace.

