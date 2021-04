Les Prix ​​des Oscars 2021 Ils ont mis du temps à arriver, mais la vérité est que nous sommes sur le point de profiter à nouveau de la cérémonie de cinéma la plus importante. La pandémie de coronavirus a empêché l’événement d’avoir lieu en février, comme il est d’usage, et aura lieu ce dimanche 25 avril. D’autre part, l’épopée Théâtre Dolby Ce ne sera pas le lieu où les stars arriveront, mais pour garantir la distance sociale, cela se fera dans un espace extérieur.

Bien sûr, on s’attend toujours à savoir qui remportera le meilleur film ou même la meilleure réalisation. Cette fois, nous allons parler d’une catégorie qui est arrivée plus tard aux Academy Merit Awards: la reconnaissance de Meilleur film international.

La remise de ces prix a lieu depuis 1948 lors de la 20e édition des Oscars. Il est à noter que jusqu’en 2007, les films devaient être parlés dans la langue maternelle du pays d’origine du film pour pouvoir concourir. Cela signifie que, par exemple, un film réalisé en Italie mais parlé en hébreu ne pouvait pas être choisi, comme ce fut le cas avec «Private Address» en 2004.

L’Italie est le pays qui a remporté le plus grand nombre de ces récompenses avec un total de 14 films gagnants. La France suit avec 12.

Une autre controverse qui continue encore, c’est que les pays ne peuvent soumettre qu’un seul film pour concourir pour le prix, ce qui fait que de nombreux grands films ne sont pas pris en compte.

Oscars Awards 2021: tous les films ayant remporté le prix du meilleur film international

1948: Le cirage de chaussures – Italie

1949: Monsieur Vincent – France

1950: Voleur de vélos – Italie

1951: Trop tard – Italie et France

1952: Rashomon – Japon

1953: Jeux interdits – France

En 1954, le prix n’a pas été décerné à cette catégorie

1955: Hell’s Gate – Japon

1956: Samouraï – Jaón

1957: La Strada – Italie

1958: Les nuits de Cabiria – Italie

1959: Mon oncle – France

1960: Orphée noir – France

1961: Le printemps de la jeune fille – Suède

1962: Comme un miroir – Suède

1963: Sibylle – France

1964: Fellini huit ans et demi – Italie

1965: Hier, aujourd’hui et demain – Italie

1966: The Main Street shop – République tchèque

1967: Un homme et une femme – France

1968: Trains rigoureusement gardés – République tchèque

1969: Guerre et paix – Union soviétique

1970: Z – Algérie

1971: Enquête sur un citoyen sans suspicion – Italie

1972: Le Jardin des Finzi-Contini – Italie

1973: Le charme discret de la bourgeoisie – France

1974: La nuit américaine – France

1975: Amarcord – Italie

1976: Dersu Uzala – Union soviétique

1977: Noirs et Blancs en couleur – Côte d’Ivoire

1978: Madame Rosa – France

1979: Voulez-vous être l’amant de ma femme? – France

1980: Le Tin Drum – Allemagne

1981: Moscou ne croit pas aux larmes – Union soviétique

1982: Mephisto – Hongrie

1983: Reprise – Espagne

1984: Fanny et Alexander – Suède

1985: La Diagonal del loco – Suisse

1986: L’histoire officielle – Argentine

1987: L’assaut – Pays-Bas

1988: Fête de Babette – Danemark

1989: Pelle le Conquérant – Danemark

1990: Cinema Paradiso – Italie

Salvatore Cascio et Philippe Noiret (Source: IMDb)



1991: Journey to Hope – Suisse

1992: Méditerranée – Italie

1993: Indochine – France

1994: Belle Époque – Espagne

1995: Coup de soleil – Russie

1996: Antonia – Pays-Bas

1997: Kolya – République tchèque

1998: Personnage – Pays-Bas

1999: La vie est belle – Italie

2000: Tout sur ma mère – Espagne

2001: Tigre et Dragon – Taïwan

« Tigre y Drágon » est le film étranger avec le plus d’oscars. Il a remporté 4 nominations sur 10.

2002: In No Man’s Land – Bosnie-Herzégovine

2003: Quelque part en Afrique – Allemagne

2004: Les invasions barbares – Canada

2005: Mar Adentro – Espagne

2006: Tsotsi – Afrique du Sud

2007: La vie des autres – Allemagne

2008: The Counterfeiters – Autriche

2009: Adieux – Japon

2010: Le secret dans leurs yeux – Argentine

Ricardo Darin et Pablo Rago (Source: IMDb)



2011: Dans un monde meilleur – Danemark

2012: Nader et Simín, une séparation – Iran

2013: Love – Autriche

2014: La Grande Beauté – Italie

2015: Ida – Pologne

2016: Le fils de Saul – Hongrie

2017: Le client – Iran

2018: Une femme fantastique – Chili

2019: Rome – Mexique

2020: Parasites

Alors que Rome C’est le premier film produit par une plateforme numérique oscarisée, Parasites Non seulement il a réussi l’exploit de devenir le meilleur film international en 2020, mais c’était aussi le meilleur film cette année-là.

+ Nominé pour le meilleur film international aux Oscars 2021

Un autre tour

Meilleur jour

Collectif

L’homme qui a vendu sa peau

Quo Vadis, Aida?