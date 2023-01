Oscars 2023 : qui est le favori du meilleur réalisateur ?

Oscars 2023

Le 24 janvier, l’Académie annoncera la liste des nominés. La cérémonie aura lieu le 12 mars.

©GettyLes Oscars auront Jimmy Kimmel comme hôte.

Il reste exactement deux mois avant L’Académie faire une nouvelle livraison des récompenses les plus importantes de l’industrie cinématographique. Hollywood se déguisera le 12 mars, lors de la 95e cérémonie de les oscarsque dans douze jours, ils annonceront la liste de tous les nominés qui feront partie de chaque liste restreinte.

Parmi les catégories les plus importantes, celle qui est toujours suivie de près est celle du meilleur réalisateur. Cette année, tous les canons pointent vers un favori clair pour conserver cette statuette. De qui parle-t-on? Rien de plus et rien de moins que Steven Spielberggrâce à son travail dans Les Fabelman.

Directeur de parc jurassique lui a présenté une production très personnelle, dans cette histoire du jeune Samy Fabelmann et son désir de devenir cinéaste à travers lequel il a filtré ses expériences personnelles. De son père lui donnant l’appareil photo à la façon dont le lien avec eux était, et d’autres problèmes que vous pouvez découvrir dans cet article.

Tout le travail de Steven Spielberg dans Les Fabelman c’est magistral. faire ressortir le meilleur de michelle williams dans le rôle de Fabelman Mitzi et trouver dans gabriel labelle une pièce phénoménale à sculpter à l’aise et avec plaisir. Sans parler de la façon dont il montre chacune des « avancées technologiques » qui Samy il ajoute à ses projets personnels. Un dix absolu.

+Les récompenses que Spielberg a déjà remportées

grâce au travail sur Les Fabelman, Steven Spielberg Il a déjà remporté quatre prix du meilleur réalisateur, dont celui de cette semaine les Golden Globes 2023 (peut-être le plus important). Il a été récompensé pour Internet Film Critic Society, National Board or Review (États-Unis) et New Mexico Film Critics (en ligne). De plus, il a pris le People’s Choice Award au Festival international du film de Toronto.

