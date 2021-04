Oscars 2021: Kathry Bigelow, la femme qui a marqué l’histoire

Les Prix ​​Oscar 2021 se rapproche de plus en plus. Le 25 avril, la gare Union Station de Los Angeles sera habillée d’or et, avec des mesures de protocole à travers, recevra tous les nominés pour célébrer la plus grande soirée cinéma.

A cette occasion, l’Académie est la seule à avoir exclu la cérémonie en streaming et a seulement demandé que toutes les conditions soient remplies pour passer une soirée en toute sécurité. Autrement dit, en plus de respecter leur robe de gala pour le tapis rouge et pour les récompenses, les nominés doivent choisir de rechercher un masque assorti.

Mais, dans ces Prix ​​OscarNon seulement la crise sanitaire entre dans l’histoire, mais il y a aussi Emerald Fennell, qui est devenue la première femme à être nominée pour le meilleur réalisateur pour son premier long métrage, Promising Young Woman. Bien que, si elle remportait la plus haute distinction, elle ne serait pas la première à le faire depuis Kathryn Bigelow est celle qui a réussi à s’établir comme, jusqu’à présent, la seule réalisatrice à avoir un Oscar chez elle.

Qui est Kathryn Bigelow?

Née à San Carlos, en Californie, le 27 novembre 1951, Kathryn Bigelow est réalisatrice, scénariste et productrice. Elle est la fille d’un directeur d’une usine de peinture et d’un bibliothécaire, un monde qui l’a accompagnée à l’adolescence alors qu’elle voulait être peintre. En fait, il a étudié au San Francisco Art Institute et a ensuite travaillé au Whitney Museum de New York.

Plus tard, il a commencé à étudier le cinéma à l’Université de Columbia et, à la fin des années 70, il a commencé à tourner des courts métrages, mais en 1982 il a réalisé son premier long métrage: «Les sans amour». Et, en 87, il a sorti le western vampire, Voyageurs de la nuit.

Kathryn Bigelow a été la première femme à remporter un Oscar du meilleur réalisateur. Photo: (Getty)



Mais, malgré sa longue carrière, sa renommée mondiale est venue en 2010, l’année où elle a été nominée pour le Prix ​​Oscar grâce au film The Hurt Locker. Avec neuf nominations pour sa création, dont l’une était celle du meilleur réalisateur, étant la quatrième femme à être nominée pour gagner, mais la première à le faire.

Dans Hostile Land, c’est le film qui l’a fait gagner. Photo: (IMDB)



En fait, Elle a également remporté, grâce au même film, le prix de l’Union des réalisateurs des États-Unis, battant ainsi son ex-mari, James Cameron., qui se battait pour le même prix après avoir réalisé Avatar. « Je m’entends très bien avec James et c’est un honneur de parler de lui. J’aime l’avatar« Elle a poursuivi en disant pour régler toute controverse avec qui était autrefois son partenaire.

Le long métrage qui a fait son histoire est un portrait détaillé de la brigade anti-bombe de Bagdad. Et c’était l’un des rares films à rapprocher le spectateur de ce qui se passe réellement en Irak. « C’est une guerre que nous ne voulons pas gagner, pourquoi continuons-nous d’envoyer des troupes?», A-t-il déclaré lorsqu’il a lancé sa production.

Avec la variété de ses films, Bigelow est devenue une réalisatrice atypique. Le cinéma d’action, qu’il soit guerrier, futuriste, thriller ou d’horreur, est sa carte de visite.