Oscar Isaac confirme que Moon Knight reviendra dans le futur

L’étoile de »Chevalier de la lune », oscar isaac, vient de confirmer que le gardien en blanc réapparaîtra dans l’univers cinématographique Marvel, bien qu’il n’ait pas précisé où la main droite de Khonshu se lèvera à nouveau. Lors d’une interview, l’acteur a refusé de confirmer s’il y aurait une deuxième saison de la série. Disney+mais il a dit que le personnage reviendrait.

« Je ne pense pas que cela va arriver », a-t-il déclaré à propos d’une suite de « Moon Knight ». « Tout ce que je peux dire, c’est que ce n’est pas la dernière fois que nous entendons parler du système qu’est » Moon Knight « . » Isaac n’était initialement engagé que pour une saison de la série, il n’était donc pas obligé de reprendre le rôle à l’avenir.

La série Marvel Studios a été créée le 30 mars, avec un total de six épisodes se terminant le 4 mai, où Isaac a joué Marc Spector, un mercenaire qui est un serviteur du dieu égyptien Khonshu.

La performance de l’acteur était remarquable pour avoir parfaitement capturé le trouble dissociatif de l’identité du personnage, Marc alternant avec Steven Grant, une autre de ses personnalités plus douces qui travaille comme commis dans une boutique de cadeaux de musée. Pendant un moment, Jake Lockley est même montré, une autre de ses personnalités les plus violentes et qui est chauffeur de limousine.

Bien que l’histoire de « Moon Knight » se situe dans le MCU, il s’agit d’une histoire complètement distincte, ayant son propre début et sa propre fin, laissant des références à d’autres personnages et événements des films et séries Marvel en arrière-plan.

Pour le moment, cela n’a pas été officiellement confirmé, mais il y a diverses rumeurs de la distribution et des membres de l’équipe de production suggérant que « Moon Knight » reviendra avec une deuxième saison à un moment donné, donc les commentaires laissent espérer que Marc Spector reviendra, un personnage devenu l’un des favoris de l’UCM.

Les six épisodes de « Moon Knight » sont disponibles sur la plateforme de streaming Disney+.