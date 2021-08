Orlando Bloom incarnera le prince Harry dans une série

Au dernier moment, La Couronne est devenu l’une des séries les plus réussies en racontant l’histoire réelle et sans scrupules de la monarchie britannique. Malgré les souhaits des Windsors, Peter Morgan continue de capter les secrets les plus douloureux de la royauté et, on s’attend à ce que l’année prochaine, Netflix ajoute la cinquième saison à son catalogue, ce qui aggravera son image, racontant à partir de l’époque des années 90 jusqu’aux années 2000.

Cependant, ces derniers mois, la production de La Couronne s’est retrouvé en difficulté pour ne pas avoir trouvé d’interprète pour l’un des membres les plus importants de la royauté : le prince Harry. Bien que le duc ne fasse plus partie des membres supérieurs de la monarchie, il est une partie importante de l’histoire puisqu’il est l’un des enfants de Lady Di et, dans la prochaine édition, toute son histoire sera racontée.

Le prince Harry n’a toujours pas d’interprète sur The Crown. Photo : (Getty)



Cependant, il y a une série qui a gagné la pièce à La Couronne et c’est précisément l’un des plus controversés : Le prince, créé par le scénariste Gary Janetti. Cette fiction est une caricature à connotation politique et, d’une certaine manière, elle ridiculise tous les Windsor, mais surtout Prince George, le premier-né de huit ans du prince William.







Ce strip, diffusé par HBO Max a été critiqué et même désapprouvé, complètement, par la monarchie puisque le petit George était qualifié de vrai snob et fan des réseaux sociaux qui terrorise les militaires et ne respecte que son arrière-grand-mère, c’est-à-dire le Reine. Mais, qui fait également partie de l’histoire est, en fait, le prince Harry.

Orlando Bloom sera le prince Harry dans The Prince. Photo : (Getty)



Bien qu’il ne s’agisse que d’un dessin en tant que dessin, le duc de Sussex n’a encore fait aucun commentaire à ce sujet, mais il y a quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer : son ami et voisin, Orlando Bloom, sera celui qui lui donnera sa voix. Cependant, il convient de noter que vous n’êtes probablement pas un grand fan de Le prince car cela laisse un mineur dans un très mauvais état.