Orlando Bloom dit qu’il n’a pas assez de sexe après la naissance de sa fille

floraison, 44, a été interviewé par The Guardian dans le cadre de sa série hebdomadaire « The Q&A », dans laquelle les célébrités sont interrogées un certain nombre de questions cette couverture tout, des plus grands amours aux expériences de mort imminente.

Une question souvent posée aux personnes interrogées dans la série est la suivante: « À quelle fréquence avez-vous des relations sexuelles? »

La réponse de Bloom? Droit au but, comme il l’a dit: « Pas assez – nous venons d’avoir un bébé, cependant.«

Je veux dire, c’est certainement mieux que de dire ‘UGH, chemin trop, s’il te plaît arrêtez-le ‘… Non?

Cependant, Bloom n’était pas seulement interrogé sur sa vie sexuelle.

Crédit: Instagram / Katy Perry

La star a également évoqué le contact le plus proche avec la mort qu’il ait jamais eu, en se rappelant: « À 20 ans, je suis tombé d’une fenêtre du quatrième étage et je me suis cassé le dos. Pendant quatre jours, ils ont dit que je ne marcherais plus jamais, mais j’ai eu un miraculeux récupération. »

On lui a également demandé de nommer le plus grand amour de sa vie, auquel il a répondu: « Mon fils, Flynn, et ma fille, Daisy Dove, un chien appelé Mighty et puis, bien sûr, mon fiancée.«

Crédit: Instagram / Katy Perry

Bloom a un Son fils de 10 ans a appelé Flynn de son précédent mariage avec le mannequin Miranda Kerr.

Après leur divorce en 2013, il a commencé à sortir avec la chanteuse Katy Perry et les deux se sont fiancés le jour de la Saint-Valentin en 2019.

Le couple a fait l’annonce avec l’UNICEF, le organisation pour lesquels ils servent d’ambassadeurs de bonne volonté.

Dans une déclaration, la maman et le papa heureux ont écrit: « Nous flottons avec amour et émerveillement de l’arrivée saine et sauve de notre fille. Mais nous savons que nous sommes les chanceux et que tout le monde ne peut pas vivre une expérience d’accouchement aussi paisible que la nôtre. était.

«Les communautés du monde entier connaissent toujours une pénurie de personnel soignant et toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt, principalement de causes évitables.

<< Depuis Covid-19, beaucoup plus de vies de nouveau-nés sont en danger en raison d'un plus grand manque d'accès à l'eau, au savon, aux vaccins et aux médicaments qui préviennent les maladies. En tant que parents d'un nouveau-né, cela nous brise le cœur, car nous compatissons maintenant avec les parents en difficulté. plus que jamais.