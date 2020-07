Ordinateur portable à moins de 300 euros: 6 compacts bon marché

Si vous ne recherchez pas un ordinateur performant, vous pouvez facilement trouver un ordinateur portable pour moins de 300 euros. Nous présentons six modèles pour le petit budget.

Si vous souhaitez éditer des images ou couper des films, vous ne devez pas utiliser un appareil particulièrement bon marché. À ces fins, vous devriez regarder autour de vous dans d’autres gammes de prix. Mais si vous utilisez principalement Internet, éditez des documents ou créez des tableaux, vous vous entendrez certainement avec l’un des ordinateurs portables suivants à moins de 300 euros.

Lenovo IdeaPad 1: look professionnel

Ça a l’air tout sauf bon marché: l’IdeaPad 1 de Lenovo.

L’IdeaPad 1 de Lenovo se concentre sur les besoins et le budget des utilisateurs ordinaires. L’ordinateur portable Windows offre des performances fiables et la même autonomie. Il est dans un boîtier gris platine qui a l’air professionnel et qui n’a pas l’air du tout bon marché. Avec un peu moins de 1,8 cm, l’appareil Lenovo est assez fin et ne pèse que 1,2 kilos. Le clavier a de grandes touches.

Le Lenovo IdeaPad 1 est alimenté par un Processeur Intel Celeron N4020 avec 4 Go de RAM. Au lieu d’un disque dur «normal», le portable dispose d’une mémoire eMMC d’une capacité de 64 Go. La batterie dure jusqu’à 8 heures en raison du manque de lecteurs mécaniques. L’écran mesure 11 pouces (environ 28 centimètres).

Acer Aspire 1: Regardez des vidéoconférences et des films

L’Acer Aspire 1 convient à la fois à la lecture multimédia et au travail.

L’Aspire 1 d’Acer est un ordinateur portable Windows mince avec du matériel adapté au travail quotidien. Pour les exigences de base, l’appareil est livré avec un Processeur Intel Pentium N4200 plus 4 Go de RAM bien équipés. Internet, correspondance écrite, vidéoconférence ou même streaming de films – pas de problème.

Le boîtier est en noir neutre, l’écran a une diagonale de 14 pouces (environ 36 centimètres) et l’Acer Aspire 1 pèse 1,65 kilos. La batterie d’une capacité de 4810 mAh dure près de 9 heures. Le clavier a un champ numérique séparé et le pavé tactile est capable d’effectuer des gestes à plusieurs doigts. Le disque dur eMMC intégré a une capacité de 64 Go et peut être étendu avec une carte mémoire supplémentaire.

Asus VivoBook 12 L210MA: design cool en bleu paon

L’Asus VivoBook 12 a une couleur intéressante: le bleu paon.

Le constructeur taïwanais Asus propose également divers ordinateurs portables à moins de 300 euros dans sa gamme, dont le VivoBook 12 L210MA. L’appareil dispose d’un Celeron N4200 d’Intel avec 4 Go de RAM et d’un disque dur eMMC de 64 Go. Petit plus: un pavé numérique intelligent intégré au pavé tactile, sur lequel vous pouvez taper des chiffres beaucoup plus facilement et rapidement que sur le clavier normal.

La couleur bleue réservée du boîtier est appelée Peacock Blue. L’appareil est également un accroche-regard non conventionnel avec les symboles élégants sur le couvercle. À 11,6 pouces (environ 29 centimètres), l’écran est légèrement plus petit que celui de ses concurrents, mais l’ordinateur portable se démarque de la concurrence par son design.

HP Stream 14: un travailleur fiable

Le HP Stream 14 est un bourreau de travail à toute épreuve.

HP propose également un ordinateur portable à 300 euros. Windows 8.1 fonctionne sur le modèle HP Stream 14 de 14 pouces et un processeur quad-core AMD sert de moteur. La RAM est de 2 Go et le disque dur eMMC a une capacité de 32 Go. La conception mince donne à l’appareil une belle apparence dans toutes les entreprises, le HP Stream 14 pèse un peu moins de 1,8 kilogramme. Surtout, la robustesse parle clairement du modèle HP. Ceux qui voyagent beaucoup devraient apprécier le Stream 14. Bien entendu, le notebook est équipé d’une caméra pour la visioconférence.

Dell B2B Latitude 3190: pour les bagages légers

Le Dell B2B Latitude 3190 est petit et pratique.

Le B2B Latitude 3190 de Dell est également un ordinateur portable dont le prix est inférieur à 300 euros. À 11,6 pouces (environ 29 centimètres), ce n’est pas un géant, mais il offre tout ce dont vous avez besoin pour travailler, y compris Windows 10 Pro. L’appareil en a un Le processeur Intel Celeron N4100, est équipé de 4 Go de RAM et d’un disque dur eMMC de 64 Go. Il pèse 1,27 kg et ses dimensions s’adaptent à tous les sacs à dos. Le fabricant est synonyme d’appareils de haute qualité et robustes, de sorte que l’ordinateur portable est toujours un bon choix lorsque vous voyagez avec des bagages légers.

Chromebook Lenovo S345: l’univers de Google terminé

Vit dans l’univers Google: le Chromebook Lenovo S345.

Un Chromebook qui fonctionne avec le système d’exploitation Chrome OS de Google ne devrait pas manquer dans notre liste. Le modèle Lenovo a des valeurs intrinsèques très décentes: un processeur AMD A6, 4 Go de RAM et un disque dur eMMC de 64 Go. L’écran offre une résolution HD de 14 pouces (environ 36 centimètres) et intègre des graphiques Radeon R5.

L’autonomie de la batterie est supérieure à 10 heures – l’appareil fonctionne particulièrement silencieusement et en douceur. Et à 1,48 kilogramme, c’est un vrai poids léger. Chrome OS dispose de sa propre protection antivirus et intègre pleinement l’utilisateur aux avantages de l’univers Google, y compris les applications et les films.