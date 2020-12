Option de genre non binaire introduite sur les cartes d’identité au Manitoba, Canada

Une personne tenant un drapeau de fierté transgenre à l’extérieur du Stonewall Inn lors d’un rassemblement en 2019. (ANGELA WEISS / AFP / Getty)

Un conseil au Canada a accepté à l’unanimité d’introduire une option de genre non binaire sur les cartes de citoyenneté pour ses résidents – sans frais supplémentaires.

Annonçant la nouvelle le 18 décembre, le président de la Fédération des Métis du Manitoba, David Chartrand, a déclaré: «Nous voulons que nos citoyens soient eux-mêmes et qu’ils n’aient pas à se cacher ou à se voir refuser leur identité.

«Nous voulons que cette résolution rappelle à tous nos citoyens LGBTQ2 + que vous êtes embrassés dans notre communauté et votre gouvernement métis, et nous sommes fiers de qui vous êtes», a ajouté Chartrand.

Le cabinet de la Fédération des Métis du Manitoba, qui régit la région du Manitoba au Canada, a adopté une résolution unanime pour introduire des options non binaires et a déclaré que les citoyens qui souhaitent obtenir de nouveaux documents officiels avec la nouvelle option de genre non binaire pourront le faire. gratuitement.

«La MMF a toujours encouragé notre peuple à croire en lui-même et à être fier d’être lui-même», a déclaré Chartrand dans un communiqué.

«La MMF est à la fine pointe de ce sujet depuis plusieurs années parmi les peuples autochtones», a déclaré Chartrand. «Tous les Canadiens doivent faire respecter leurs droits humains fondamentaux.

Le Manitoba a déjà introduit un marqueur de genre non binaire pour les certificats de naissance et de décès.

La nouvelle politique inclusive pour les cartes de citoyenneté fait suite à une décision de la Commission des droits de la personne du Manitoba qui a conduit à l’introduction d’une option de genre non binaire sur les certificats de naissance et de décès. En décembre 2019, le Manitoba a été condamné à verser 50 000 € à une personne transgenre qui s’est vu refuser le droit de faire remplacer le marqueur de sexe sur son certificat de naissance par un «X».

L’indépendant Commission des droits de la personne du Manitoba a statué que la position du gouvernement était discriminatoire et que rien dans la loi n’empêcherait une troisième désignation d’être offerte.

«L’identité de genre fait partie de notre concept de l’individualité», a déclaré l’arbitre Daniel Manning dans la décision.

«La pratique consistant à ne pas autoriser les désignations non binaires de désignation du sexe et à n’autoriser que les désignations masculines ou féminines était en fait le refus du gouvernement de reconnaître l’agence et la personnalité de TA.

Il a ajouté: «Les difficultés rencontrées par les personnes trans et non binaires dans notre société sont nombreuses. Les tribunaux des droits de l’homme reconnaissent depuis longtemps les désavantages auxquels sont confrontés les personnes trans et les personnes non binaires dans la société.

Plusieurs autres provinces ont déjà la possibilité de sélectionner un marqueur non sexiste sur les documents d’identité, notamment l’Ontario, l’Alberta et Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse et le Labrador.