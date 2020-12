OPPO Reno5 5G, Pro 5G et Pro + 5G: le milieu de gamme le plus ambitieux d’OPPO est renouvelé avec la prise en charge de la 5G et un «plus» qui n’a pas encore été révélé

Nous avons rencontré le premier OPPO Reno4 en juin 2020, ignorant que plus tard, nous en verrions plus: l’OPPO Reno4 SE, l’OPPO Reno4 SE 5G et l’OPPO Reno4 F.Mais peut-être moins attendu était que cette année, nous connaissions la nouvelle expédition le Reno, en particulier le nouveau OPPO Reno5 5G, OPPO Reno5 Pro 5G et OPPO Reno5 Pro + 5G

Ce sont trois mobiles qui boivent beaucoup du design de leurs prédécesseurs parlant du placement de la quadruple caméra arrière, mais oui: ils prennent un bon bain de paillettes dans le cas de certaines parties arrière. Les différences entre les trois résident dans le processeur et dans d’autres composants tels que la batterie ou l’écran, voyant quelque chose d’intéressant: l’option milieu de gamme atteint les 12 Go de RAM

Fiche technique des OPPO Reno5, Reno5 Pro et Reno5 Pro +

OPPO Reno5 OPPO Reno5 Pro OPPO Reno5 Pro + écran AMOLED 6,43 «

FullHD +, 410 ppp

Rafraîchir à 90 Hz AMOLED 6,55 pouces

FullHD +

Rafraîchir à 90 Hz AMOLED 6,55 pouces

FullHD +

Rafraîchir à 90 Hz Processeur Snapdragon 765G MediaTek Dimensity 1000+ Snapdragon 865 Versions 8 Go / 128 Go

12 Go / 256 Go 8 Go / 128 Go

12 Go / 256 Go 6 Go / – Caméra arrière 64 mégapixels

8 mégapixels ultra grand angle

Macro 2 mégapixels

2 mégapixels mono 64 mégapixels

8 mégapixels ultra grand angle

Macro 2 mégapixels

2 mégapixels mono 50 mégapixels IMX766

16 mégapixels ultra grand angle

Téléobjectif de 13 mégapixels

Bokeh 2 mégapixels Caméra frontale 32 mégapixels 32 mégapixels 32 mégapixels Logiciel Android 11

ColorOS 11 Android 11

ColorOS 11 Android 11

ColorOS 11 Dimensions et poids 159,1 x 73,4 x 7,9 mm

172 grammes 159,7 x 73,2 x 7,6 mm

173 grammes 159,9 x 72,5 x 7,99 mm

184 grammes Batterie 4 200 mAh

Charge rapide de 65 W 4 300 mAh

Charge rapide de 65 W 4 500 mAh

Charge rapide de 65 W Connectivité et son 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.0

GPS

USB type C 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.0

GPS

USB type C 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.0

GPS

USB type C Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran Lecteur d’empreintes digitales à l’écran Lecteur d’empreintes digitales à l’écran Prix 8 Go + 128 Go: 341,25 euros pour changer

12 Go + 256 Go: 379,17 euros pour changer 8 Go + 128 Go: 429,75 euros pour changer

12 Go + 256 Go: 480,32 euros pour changer Pour déterminer

OPPO Reno5 5G

Le plus basique du nouveau Reno a peu à envier à ses frères aînés. En fait, dans ce cas, nous voyons un Écran de 6,43 pouces également AMOLED et FullHD + qui est également plat (que certains d’entre nous trouvent plus attrayant que la courbure).

Selon la marque, l’écran occupe 91,7% de la façade (que l’on voit avec le menton habituel). Et il faut également noter que atteint un taux de rafraîchissement de 90 Hz, avec l’option d’ajuster les 60 Hz habituels, et a une réponse tactile d’échantillonnage de 180 Hz.

À l’intérieur, il y a le Qualcomm Snapdragon 765, avec 8 Go de RAM et 128 Go d’options de stockage ou 12 Go et 256 Go d’options (LPDDR4X et UFS 2.1). Bien sûr, sans plateau microSD.

La batterie est de 4200 mAh et a charge rapide jusqu’à 65W, l’une des caractéristiques qui caractérisent généralement les mobiles minimalement ambitieux de la marque. Et quant aux caméras, petite surprise dans ces quatre capteurs que l’on voit se démarquer dans un module à l’arrière, étant à côté de l’avant:

Appareil photo principal: 64 mégapixels avec objectif avec ouverture f / 1,7 6P.

Caméra ultra grand angle: 8 mégapixels avec objectif avec ouverture f / 2,2 5P.

Caméra macro: 2 mégapixels avec objectif avec ouverture f / 2.4 3P.

Capteur monochrome de 2 mégapixels avec objectif à ouverture f / 2.4 3P.

Caméra frontale: 32 mégapixels avec objectif avec ouverture f / 2.4 et champ de 85 degrés.

OPPO Reno 5 Pro 5G

Celui qui reste le frère du milieu du nouveau lot prend un bain de couleur en ajoutant une édition « nouvelle année » (la couleur rouge ou Star Wish Red) à la palette Reno5. Bien que ce qu’ils se sont démarqués comme actifs et passifs est c’est fini lueur avec de nombreuses possibilités de couleurs avec son reflet.

Dans ce cas, nous voyons un écran légèrement plus grand, un AMOLED 6,55 pouces et aussi jusqu’à un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Dans ce cas, il est incurvé, intégrant également la caméra frontale et le lecteur d’empreintes digitales. Bien sûr, selon OPPO, profiter de 92,1% de l’avant, en partie grâce à la courbure des bords.

En conservant les 8/12 Go de RAM et les 128/256 Go de stockage (sans microSD), dans ce cas, nous voyons le processeur MediaTek Dimensity 1000+. La batterie était un peu plus grosse, 4 300 mAh, mais en gardant la charge rapide de 65W.

Aucun changement, oui, dans la partie photographique. Il s’agit d’une photocopie de la base Reno5 (et, donc, d’un autre pari sur une combinaison très courante et à faible risque de cette année, presque plus remplissante pour atteindre quatre caméras):

Appareil photo principal: 64 mégapixels avec objectif avec ouverture f / 1,7 6P.

Caméra ultra grand angle: 8 mégapixels avec objectif avec ouverture f / 2,2 5P.

Appareil photo macro: 2 mégapixels avec objectif avec ouverture f / 2.4 3P.

Capteur monochrome de 2 mégapixels avec objectif à ouverture f / 2.4 3P.

Caméra frontale: 32 mégapixels avec objectif avec ouverture f / 2.4 et champ de 85 degrés.

OPPO Reno5 Pro + 5G

La seule chose confirmée que nous savons sur ce mobile est que Ils en diront plus le 24 décembre. Les spécifications que nous avons placées dans le tableau sont celles filtrées, car ce qui était prévu par les rumeurs des deux premiers a coïncidé à 100%.

Alors Il va falloir attendre encore un peu pour vérifier si elle va être l’option haut de gamme parmi ces trois modèles et surtout pour connaître son prix final. Pour celui-ci on s’attend également à un bond notable en caméras par rapport à ses « frères ».

Prix ​​et disponibilité des OPPO Reno5, Reno5 Pro et Reno5 Pro +

Les trois mobiles ont été présentés en Chine et pour l’instant nous connaissons le prix des OPPO Reno5 et Reno5 Pro:

OPPO Reno5 5G 8 Go + 128 Go : 341,25 euros pour changer.

: 341,25 euros pour changer. OPPO Reno5 5G 12 Go + 256 Go : 379,17 euros pour changer.

: 379,17 euros pour changer. OPPO Reno5 Pro 5G 8 Go + 128 Go : 429,75 euros pour changer.

: 429,75 euros pour changer. OPPO Reno5 Pro 5G 12 Go + 256 Go : 480,32 euros pour changer.

: 480,32 euros pour changer. OPPO Reno5 Pro 5G +: à déterminer (24 décembre).

L’OPPO Reno5 5G sera disponible en trois couleurs: blanc avec des reflets (Starry Dream), noir (Moon Night Black) et bleu (Aurora Blue). De son côté, le Pro 5G ajoute du rouge (Star Wish Red). Nous attendrons de mettre à jour ces informations, d’abord avec le Pro + et plus tard dans le cas où ils arriveraient en Europe, ce qui est probable étant donné que le Reno est vendu depuis longtemps à l’international.