Oppo présente de nouvelles innovations en matière de caméra telles que le zoom continu

Puma Select Rs-z EU 44 Puma White / Glacial Blue / Nrgy Yellow

Laissez Puma vous couvrir de A à Z avec nos baskets Rs Z, notre dernière innovation en matière de streetwear. Ce nouvel ajout à la famille Rs présente une silhouette élégante accentuée de couleurs vives qui ne manquera pas de faire tourner les têtes. Ces baskets sont dotées d'une tige en mesh et textile mélangés avec des empiècements en cuir de luxe et en daim pour un look et une sensation haut de gamme.Caractéristiques:Tige en mesh et textile avec empiècements en cuir et en daimSemelle intermédiaire en PUSemelle extérieure en caoutchoucFermeture à lacetsLanguette en maille et textileSous-couche d'œillet enduite de Pu douxSuperpositions de suède sur les yeux et le talonSuperposition d'orteils enduite d'unité centrale doucePuma Formstrip Avec Barres Imprimées