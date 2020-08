Oppo A53 lancé en Inde à un prix de départ de Rs 12999, pour être mis en vente aujourd’hui

L’équipe de nouvelles de tech225 août 2020 13:07:34 IST

Oppo A53 a été lancé en Inde aujourd’hui, avec la Power Bank 2.

Le point culminant de l’Oppo A53 comprend son affichage de taux de rafraîchissement de 90 Hz et sa batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W.

Prix ​​et disponibilité du Oppo A53

Oppo A53 est disponible en deux variantes de stockage:

4 Go de RAM + 64 Go de stockage: 12 990 Rs

6 Go de RAM + 128 Go de stockage: 15,490 Rs

Le smartphone sera disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui, 25 août. L’appareil sera disponible dans les options de couleur Noir électrique, Blanc féerique et Bleu fantaisie.

Notamment, au moment de la rédaction de l’histoire, le smartphone n’était pas disponible à l’achat sur Flipkart.

Prix ​​de l’Oppo Power Bank 2

Oppo a également lancé aujourd’hui la Power Bank 2 en Inde, au prix de 1299 Rs. La banque d’alimentation est également livrée avec une offre groupée, dans laquelle, si elle était achetée avec l’Oppo A53, elle ne coûterait que Rs 899.

Spécifications et fonctionnalités du Oppo A53

Oppo A53 dispose d’un écran HD + de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’Oppo A53 offre jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le smartphone est alimenté par le chipset Snapdragon 460 et fonctionne sur Android 10.

En termes de caméra, l’Oppo A53 est livré avec une configuration de triple caméra arrière qui comprend des capteurs 13 MP + 2 MP + 2 MP. Le smartphone dispose d’une caméra selfie perforée de 16 MP.

Le smartphone est équipé d’une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W.

Spécifications de l’Oppo Power Bank 2

L’Oppo Power Banks 2 dispose d’une batterie de 10000 mAh et prend en charge une charge rapide de 18 W. La banque d’alimentation dispose également d’un mode de charge à faible courant.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂