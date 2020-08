Oppo A53 avec configuration triple caméra arrière pour lancement en Inde aujourd’hui: tout ce que nous savons jusqu’à présent

L’équipe de nouvelles de tech225 août 2020 09:41:09 IST

Oppo va lancer le Oppo A53 en Inde aujourd’hui. L’événement de lancement débutera à 12h30 IST.

Oppo A53 comportera une configuration de triple caméra arrière placée dans un module de caméra rectangulaire. Il sera livré avec un affichage perforé à taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il viendra également dans une option de couleur bleue. La société a également confirmé que l’Oppo A53 abritera une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W.

(Lisez aussi: Oppo A53 sera lancé en Inde aujourd’hui à 12h30: Comment regarder le flux en direct)

Le nouveau # OPPOA53 est prêt à tout, à tout moment! Emballé avec une batterie haute capacité de 5000 mAh et une charge rapide de 18 W, il est toujours prêt quand vous l’êtes! Lancement le 25 août 2020 à 12h30, restez à l’écoute! En savoir plus: https://t.co/P4KDg4v1a8 pic.twitter.com/rtJJtEfyn2 – OPPO Inde (@oppomobileindia) 24 août 2020

Spécifications attendues du Oppo A53

Puisque le smartphone est maintenant disponible en pré-commande en Indonésie, la variante indienne devrait avoir des spécifications similaires. Selon la variante indonésienne, Oppo A53 offrira 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Le smartphone est susceptible d’être alimenté par le chipset Snapdragon 640.

En termes de caméra, l’Oppo A53 sera livré avec une configuration de triple caméra arrière qui comprend des capteurs 13 MP + 2 MP + 2 MP. Le smartphone est susceptible de comporter une caméra selfie perforée de 16 MP.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂