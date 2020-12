"Opération: Overlord"-Le réalisateur a mis en scène un nouveau "Van Helsing"-Film

Après que le studio de cinéma Universal ait insufflé une nouvelle vie à ses monstres de films classiques avec « The Mummy » et « The Invisible », le tristement célèbre chasseur de monstres revient à l’écran: un nouveau film « Van Helsing » est en préparation! Un directeur approprié a également été trouvé.

Le cinéaste australien Julius Avery dirigera le redémarrage prévu de « Van Helsing », rapporte Deadline. Il est également censé réviser le scénario, dont le brouillon original vient d’Eric Pearson (« Thor: Day of Decision », « Godzilla vs. Kong »). Avery a fait sensation jusqu’à présent avec son film d’action de zombies nazi « Operation: Overlord ». Le scénariste et réalisateur est également responsable du prochain thriller de super-héros « Samaritan » avec Sylvester Stallone.

Les détails de l’intrigue sont longs à venir

Pour la nouvelle édition de « Van Helsing », Avery s’est associé à James Wan (« Conjuring – The Visitation »), qui sera impliqué en tant que producteur sur le film prévu. On sait peu de choses sur le redémarrage lui-même: les détails de l’intrigue sont toujours conservés sous clé. Jusqu’à présent, Universal révèle seulement que le projet sera conçu comme un thriller d’horreur et se déroulera dans le monde de Van Helsing.

Deuxième tentative pour le chasseur de monstres

Le personnage de Van Helsing est apparu pour la première fois dans le roman « Dracula » de Bram Stoker. En 2004, Universal Pictures a osé faire un film sur l’adversaire légendaire du seigneur vampire. Mais l’adaptation avec Hugh Jackman n’a pas répondu aux attentes du box-office. Avec un budget de 160 millions de dollars américains, le film d’horreur trash n’a rapporté que 300 millions dans le monde (via Box Office Mojo) – trop peu pour Universal.

Reste à voir si les choses iront mieux la deuxième fois et quel acteur Van Helsing jouera cette fois.