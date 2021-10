Only Murders in the Building Saison 2 : ce que l’on sait jusqu’à présent

Les podcasts ont pris d’assaut le vrai crime. Et la comédie noire acclamée par la critique de Hulu Seuls les meurtres dans le bâtiment mettant en vedette Steve Martin, Selena Gomez et Martin Short célèbre notre obsession à la fois pour le médium et le genre de plus en plus populaire. La première saison de l’émission aux éclats de rire vient de se terminer, où nous avons suivi trois héros improbables devenus des podcasteurs amateurs de vrais crimes dans le but de résoudre un homicide dans l’Arconia, leur complexe d’appartements chic.

Regard sur qui reviendra et à quoi s’attendre dans le prochain chapitre de la série à succès de Hulu

Le co-créateur John Hoffman a promis que de nombreux éléments que les téléspectateurs ont aimés du premier opus reviendront, déclarant à Entertainment Weekly qu’il était « vraiment satisfait de la direction prise ». Jetons donc un coup d’œil à ce que nous savons déjà confirmé et à ce qui est encore en suspens.

Date de sortie

Aucune date de sortie officielle n’a été donnée, mais Hoffman a récemment révélé à Elle Magazine que le tournage commencera dans un mois. Cela signifie que la saison deux pourrait très bien livrer à Hulu à peu près à la même période de l’année que la première saison est arrivée.

Cast de retour

Vous ne pouvez pas avoir Seuls les meurtres dans le bâtiment sans son trio central, et le dernier rebondissement de la première saison compte sur leur retour tous les trois. Cela signifie que nos héros bien-aimés Charles-Haden Savage (Steve Martin), Olivier Putnam (Martin court) et Mabel Mora (Selena Gomez) seront tous de retour.

Un acteur clé qui reviendra presque certainement est Tina Fey dans le rôle de Cinda Canning, la podcasteuse du vrai crime qui annonce dans la finale de la première saison un nouveau podcast à elle : « Seuls les meurtriers dans le bâtiment. » Elle sera probablement rejointe par Aaron Dominguez dans le rôle d’Oscar, l’amant de Mabel, qui sera certainement impliqué d’une manière ou d’une autre dans le cas nouvellement présenté de la finale. « Je pense que c’est une relation vraiment compliquée qui [Oscar] et Mabel l’ont fait et ça va être intéressant de voir où ça va », a déclaré Hoffman dans une interview avec Deadline.

Jane Lynch en tant que double corps coloré de Neal « Sazz » est un autre espoir de la saison deux. Son apparence de voleur de scène en fin de saison a introduit une autre histoire parallèle hilarante, et Hoffman a déclaré Date limite il « ne peut pas imaginer un monde où Sazz ne fasse pas partie de notre groupe à l’avenir ».

Détails de la parcelle

À la fin de la première saison, Mabel, Charles et Oliver ont enfin résolu le meurtre de Tim Kono. Il s’avère que Jan a empoisonné le pauvre gars, et le chat est également mort parce qu’il a bu le poison dans le sang de Tim après que son cadavre ait été laissé sur le sol. Aussi macabre que cela puisse être, le champagne était toujours de mise dans la finale, alors le trio a célébré sur le toit de leur immeuble. Mais lorsque Mabel s’éloigne pour prendre plus de bulles, Charles et Oliver reçoivent un mystérieux texte leur demandant de sortir du bâtiment, tandis que les sirènes deviennent de plus en plus fortes à proximité.

C’est à ce moment-là que le « flash-forward » initial de l’épisode pilote se joue enfin en temps réel. « Nous avons beaucoup de questions sur la raison pour laquelle Bunny était dans l’appartement de Mabel à la fin de la saison 1 … et quelqu’un d’autre était-il avec elle? C’est la seule question que vous pourriez poser », a déclaré Hoffman à GE.

Hoffman a révélé que la famille d’Oliver serait explorée plus avant, tout en taquinant que les fans en apprendraient plus sur l’histoire d’Arconia au cours de la deuxième saison. Hoffman a également confirmé au magazine Elle que le prochain opus comportera une « extension » de toutes les histoires des personnages principaux. Espérons que nous en aurons plus à venir une fois la production lancée sur la comédie Hulu!

