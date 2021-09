« Only Murders In The Building » recevra une deuxième saison

Quinze jours seulement après sa première, les dirigeants de Hulu ont officiellement commandé une deuxième saison pour « Only Murders in the Building », une série de mystère et d’humour noir centrée sur trois inconnus (Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez) qui vivent dans le même appartement. construire et partager un amour pour de vrais cas de crime.

Ce trio inhabituel sera involontairement impliqué dans le meurtre de Tim Kono (Julian Cihi), l’un des voisins de leur immeuble. Martin, qui est co-créateur du projet avec John Hoffman, rencontre près de 30 ans plus tard Martin Short dans une série qui, dans les mois précédant sa première, était déjà considérée comme l’une des productions en streaming les plus attendues de l’année.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les acteurs révélés dans le redémarrage de « Fresh Prince of Bel-Air »

Hulu a publié une déclaration (via Deadline) dans laquelle ils ont expliqué que la décision après le renouvellement de « Only Murders in the Building » est due au fait qu’il s’agit actuellement de leur série originale avec le plus grand nombre de reproductions sur son jour de la première, offrant des résultats similaires dans les services de vidéo à la demande où il est disponible dans le monde entier.

« Tout le monde dans notre incroyable bâtiment a travaillé avec tant d’amour et d’expérience à travers des moments extraordinaires et avec le soutien incroyable de Disney, Hulu et 20th TV pour créer une première saison qui pourrait être à la hauteur de notre casting légendaire, notre bien-aimée New Town. York et faire une émission sur la connexion », a déclaré Hoffman dans le communiqué.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Batman » proposera un spin-off sur The Penguin sur HBO Max

Karey Burke de 20th Television a souligné que dès le début, elle sentait que quelque chose était destiné à la réalisation de l’émission dès sa première rencontre avec les créateurs de la série, qui a commencé comme une idée de Steve Martin, qui a accepté d’apparaître dans juste au cas où Martin Short serait à bord.

« La comédie que cette équipe a livrée a été l’obsession de tous les dirigeants de ce studio et nos amis de Hulu l’ont traitée comme le joyau de la couronne qu’elle est. » Burke a conclu en remerciant le public pour la grande réponse, anticipant qu’il y aura de nouvelles nouvelles sur le programme très bientôt. « Only Murders in the Building » est actuellement visible en Amérique latine via Starz.