Bosch saison 7 : Date de sortie, Cast et toutes les autres infos

Le détective Harry Bosch du LAPD est de retour, et il a encore un autre cas difficile à résoudre dans les deux et dernière période de ce drame Amazon Prime Video.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Bosch saison 7 Date de sortie

La septième année de Bosch sera publiée le vendredi 25 juin 2021, avec huit épisodes accessibles instantanément sur Amazon Prime Video.

Est-ce la dernière année de Bosch ?

Oui! Ce sera la dernière période de Bosch, avec la pièce qui se terminera après sept mois.

Mais ce n’est pas la fin du récit pour l’ensemble – car un spin-off a été confirmé. La pièce sera rédigée par IMDb TV, « le service de streaming gratuit d’Amazon », qui « commencera la production de la nouvelle série dérivée de Bosch après cette saison » (2021).

Le spin-off d’IMDb n’a pas de nom, mais nous comprenons qu’il reviendra aux célébrités Titus Welliver, Mimi Rogers et Madison Lintz.

Et Welliver a dit à EW comment il voit ce « spin-off », qui commence le tournage à la mi-juin : « Je frémis de l’appeler un spin-off puisque ce n’est pas le cas; ce n’est que la saga continue de Harry Bosch. Il est dans un autre endroit, mais c’est une continuation… Une bonne partie est montrée vers la conclusion de la dernière période de Bosch – je diffuse des citations à ce sujet, ‘dernière saison’ – qui jette les bases de l’endroit où nous les trouverons. trois personnalités alors que nous commençons la nouvelle série.

Lancer de l’année 7 de Bosch : qui revient ?

Comme toujours, Titus Welliver dirige le casting en tant que détective homicide Harry Bosch. Les crédits supplémentaires de l’acteur incluent Nova Vita, Castlevania, Suits et The City.

Il est rejoint par Jamie Hector en tant que détective Jerry Edgar, Amy Aquino en tant que lieutenant Grace Billets, Madison Lintz en tant que Maddie Bosch et Lance Reddick en tant que chef Irvin Irving.

Que va-t-il se passer dans la saison 7 de Bosch ?

Bosch s’appuie sur l’ensemble de livres de Michael Connelly, qu’il écrit depuis 1992 (et ce montant dépasse 20). La saison sept a été adaptée du livre de Connelly de 2014, The Burning Room, inspiré d’un véritable cas d’incendie criminel.

Car Amazon explique : « La septième et dernière période de Bosch de Prime Video place la célèbre devise du détective Harry Bosch au centre de la scène : » Tout le monde compte ou personne ne compte » Chaque fois qu’une fillette de 10 ans meurt dans un incendie criminel, le détective Harry Bosch risque tout. de traduire son meurtrier en justice malgré la résistance de forces puissantes. La situation très chargée et politiquement sensible oblige Bosch à faire face à une question épuisante de savoir jusqu’où il est prêt à aller pour obtenir justice.

Le détective Bosch est déterminé à résoudre la situation et à faire tomber les méchants qui ont assassiné cinq victimes lors de l’incendie criminel, dont la fillette de 10 ans – alors qu’il gère la situation, il se rend vite compte qu’il se passe quelque chose de sinistre.

Pendant ce temps, son épouse J Edgar (Jamie Hector) est en spirale après sa confrontation avec Jacques Avril en sixième année. Cela tend mais approfondit la connexion entre Bosch et Edgar, comme Welliver l’a dit EW « Je pense que ça va être le gros gain, d’observer comment ils se frayent un chemin à travers ça, déballer ça, c’est aussi beaucoup de choses. Vous savez, même s’il y a une bonne dose d’actions et de choses en cours, je me sens comme [Bosch] se résume à des histoires sur des individus et sur la fragilité du caractère humain.

La saison sept verra même la fille de Bosch, Maddie (Madison Lintz) travailler sur une affaire très médiatisée et peu sûre aux côtés de la puissante avocate Honey Chandler (Mimi Rogers).

Bosch year 7 sera accessible sur Amazon Prime Video à partir du 25 juin. Pendant que vous attendez, jetez un œil à notre manuel TV ou jetez un œil au reste de notre politique sur les dramatiques.