OnePlus Nord reçoit une nouvelle mise à jour OxygenOS 10.5.6 en Inde avec une stabilisation d’image améliorée et plus

OnePlus Nord a commencé à recevoir la nouvelle mise à jour OxygenOS version 10.5.6 en Inde, en Europe et dans les variantes mondiales. La dernière mise à jour OxygenOS 10.5.6 pour l’appareil n’apporte pas de changements ou de fonctionnalités majeurs au OnePlus Nord, mais n’apporte que des améliorations à la stabilité du système et un certain nombre d’autres améliorations.

La dernière mise à jour OnePlus Nord OxygenOS 10.5.6 optimise les performances de stabilisation d’image de la caméra et améliore également un peu plus la consommation d’énergie générale. Selon les changelogs, la mise à jour OxygenOS version 10.5.6 pour OnePlus Nord améliore également la stabilité de la connexion Bluetooth sur l’appareil.

Consultez le journal des mises à jour complet pour la dernière mise à jour OnePlus Nord OxygenOS version 10.5.6 ci-dessous.

Changelog

Système

Amélioration de la stabilité du système

Caméra Performances de stabilisation d’image optimisées

Puissance Amélioration de la consommation d’énergie générale

Bluetooth Amélioration de la stabilité de la connexion Bluetooth



Pour rappel, OnePlus a déployé la version 10.5.5 d’OxygenOS plus tôt la semaine dernière. La mise à jour a apporté des améliorations et des correctifs à certains des problèmes à l’échelle du système, un correctif pour le problème de redémarrage du système et également ajouté un certain nombre d’améliorations à la consommation d’énergie générale et à la clarté de l’image de la caméra.

Veuillez noter que la dernière mise à jour incrémentielle OTA sera disponible pour un petit nombre d’utilisateurs aujourd’hui et sera déployée sur les appareils en mode dans les prochains jours.