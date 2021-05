OnePlus Nord: nouvelle version du best-seller pas cher officiellement – 45secondes.fr.de

OnePlus prévoit d’introduire prochainement de nouveaux smartphones. Comme la société elle-même l’a maintenant officiellement confirmé, une nouvelle version de l’appareil OnePlus Nord à succès sera présentée.

Tout récemment, OnePlus a taquiné de nouveaux appareils sur Twitter avec un « Summer Launch Event », qui sera présenté le 10 juin. Maintenant, le PDG, Pete Lau, a personnellement fourni des informations préliminaires sur le forum officiel OnePlus et confirmé de nouveaux modèles. Cela inclut également le soi-disant OnePlus Nord CE 5G, dans lequel les fonctionnalités du best-seller OnePlus Nord sont rééquilibrées et souhaitent ainsi proposer une version moins chère avec l’expérience utilisateur habituelle.

OnePlus Nord CE 5G: « Core Edition » moins chère

Dans son message sur le forum, Lau ne fournit pas beaucoup de détails sur la nouvelle version du OnePlus Nord. Cependant, quelques informations peuvent être filtrées. Lors du lancement, le Nord a pu établir de nouveaux records pour la filiale BBK – sur la base du nombre de précommandes sur Amazon (Inde). Avec le OnePlus Nord CE 5G, ils souhaitent poursuivre ce succès en Europe et en Inde.

La soi-disant «édition de base» devrait se concentrer sur les «éléments de base» du modèle et l’expérience utilisateur familière. En outre, «quelques fonctionnalités supplémentaires» auraient été ajoutées et le prix a été réduit. Le nouvel ajout au nom et l’accent mis sur les fonctions les plus importantes rappellent quelque peu la « Fan Edition » de Samsung, où les fonctionnalités populaires ont été conservées et d’autres choses ont été raccourcies afin de pouvoir offrir un produit globalement moins cher.

Lau n’a pas révélé exactement ce que OnePlus a changé. Le OnePlus Nord original propose une caméra quadruple, un chipset Snapdragon 765G relativement puissant, jusqu’à 8 Go de RAM et un écran AMOLED 90 Hz avec dos en verre. Garder le même processeur serait certainement une déception. Avec l’appareil photo, par contre, des capteurs utiles tels que l’objectif macro 2 MP ou le capteur de profondeur ne pouvaient être raccourcis que dans une mesure limitée. Même l’absence d’une deuxième caméra frontale ultra grand angle ne devrait déranger que quelques utilisateurs.

Plus d’équipements et d’informations sur l’événement

En plus du OnePlus Nord CE 5G, Pete Lau a également confirmé un smartphone 5G abordable pour l’Amérique du Nord. Le OnePlus Nord N200 5G doit être commercialisé comme un appareil d’entrée de gamme peu coûteux pour le réseau 5G. Les personnes intéressées par ce modèle devront être patientes, mais nous en apprendrons davantage sur le Nord CE 5G lors du lancement estival du 10 juin. Il sera donc intéressant de voir quel package l’entreprise a mis en place cette fois.









