OnePlus Nord 2 5G : un téléphone portable à 400 euros apporte un appareil photo phare

Le OnePlus Nord 2 5G est là ! Le smartphone reprend l’appareil photo de 50 mégapixels du OnePlus 9 Pro haut de gamme. Le nouveau processeur est également beaucoup plus rapide sur la route.

Le successeur du premier OnePlus Nord affiche également le contenu sur un écran AMOLED à contraste élevé avec un taux de rafraîchissement de 90 Hertz. Cela garantit un affichage fluide des mouvements tels que le défilement, mais la fréquence d’images encore plus élevée de 120 Hertz est réservée aux produits phares. . L’écran de 6,43 pouces n’a qu’une résolution Full HD. L’appareil photo principal, cependant, s’appuie sur le capteur appelé Sony IMX766, qui est responsable des enregistrements ultra grand-angle sur le OnePlus 9 Pro.

Avec un appareil photo du OnePlus 9 Pro

La caméra principale a une résolution de 50 mégapixels et est optiquement stabilisée pour des enregistrements sans flou. Le mode « Ultra Nightscape » serait capable de créer de belles images avec une seule bougie même en cas de faible éclairage, le mode « Portrait de nuit » est responsable des portraits de nuit. La caméra selfie a une résolution de 32 mégapixels, et « Dual View Video » permet d’enregistrer des vidéos avec les caméras principale et selfie en même temps. Outre l’appareil photo principal, il existe également un objectif de 8 mégapixels à l’arrière pour les photos ultra grand-angle, telles que les photos de paysage, et un capteur monochrome qui aide aux portraits.

Plus de deux fois plus rapide que son prédécesseur





Le OnePlus Nord 2 5G apparaît dans différentes couleurs.



Image : © OnePlus 2021



Le processeur est le nouveau MediaTek Dimensity 1200-AI, qui offrirait des performances CPU 65% supérieures et des performances graphiques 125% supérieures par rapport au Snapdragon 765G du OnePlus Nord. Il est soutenu par 6 Go de mémoire pour le modèle avec 128 Go de mémoire interne et 8 Go de mémoire pour le modèle avec 256 Go de mémoire interne. La batterie de 4 500 mAh peut être chargée avec 65 watts et 40 minutes suffisent pour une charge complète. Il existe des mises à jour Android pendant deux ans et des mises à jour de sécurité pendant trois ans.

Le OnePlus Nord 5G sera mis en vente le 28 juillet. Le modèle 128 Go coûte 399 euros, le modèle 256 Go est en vente libre à 509 euros. Les couleurs disponibles seront Grey Sierra, Blue Haze et Green Wood.