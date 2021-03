OnePlus date la série OnePlus 9 en faisant référence à ses caméras

Très bientôt, nous aurons des détails sur la nouvelle série de téléphones phares de OnePlus.

OnePlus a annoncé aujourd’hui la date à laquelle il annoncera la date de présentation de la série OnePlus 9. Cela semble déroutant, mais tout se résume au fait que le Lundi prochain, le 9 mars, nous savons quand les OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R seront présentés qui animera le catalogue de l’entreprise au cours de ce premier semestre.

Dans l’annonce, partagée par le PDG de la société Pete Lau, il semble faire référence à la système photographique renouvelé des nouveaux appareils, dont nous savons que les fuites viendraient avec le sceau Hasselblad, une entreprise spécialisée dans la photographie.

La date de présentation du OnePlus 9 sera annoncée le 8 mars

Depuis son site Web, OnePlus nous encourage à rester à l’écoute le 8 mars prochain, date indiquée sur le calendrier pour annoncer au monde quand les nouveaux terminaux de l’entreprise arriveront. Cette page montre la planète Terre vue de la Lune et la devise Moonshot, se référant peut-être à un système photographique renouvelé dans le OnePlus 9 avec un système de zoom amélioré par rapport à la dernière génération.

Restez à l’écoute pour le 8 mars. Https://t.co/mprr4v8UbS pic.twitter.com/CQSop6Fg85 – Pete Lau (@PeteLau) 1 mars 2021

Nous connaissons déjà quelques données sur cette nouvelle famille, comme l’inclusion d’un Appareil photo de 64 mégapixels et processeur Snapdragon 678 dans le modèle le moins cher, appelé OnePlus 9R.

Nous savons également que le Snapdragon 888 sera la puce chargée de donner vie aux modèles les plus pointus de la série, comme l’entreprise elle-même l’a précédemment confirmé.

Cependant, il faut s’attendre à ce que l’entreprise aille plus loin et ne se limite pas au lancement de nouveaux smartphones. Depuis plusieurs mois maintenant, nous connaissons les intentions de l’entreprise sur le segment des smartwatch, et il est probable que ce sera l’événement choisi par la marque pour enfin présenter son Montre OnePlus.

Rubriques connexes: Téléphones, Téléphones chinois, OnePlus

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂