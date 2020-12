OnePlus confirme travailler sur sa propre smartwatch: elle arrivera début 2021

Nous avons littéralement entendu parler du montre intelligente oneplus. L’appareil a été discuté d’innombrables fois, au point que Carl Pei, son co-fondateur et ancien PDG, a partagé quelques croquis de l’appareil sur son profil Twitter (tweet qui a été supprimé, au fait).

Dans ce tweet, Pei a déclaré que c’était « ce qui pourrait être et ne sera jamais ». Cependant, les rumeurs de cette montre ont continué à circuler mais maintenant Pete Lau vient de dire que, en effet, le Montre OnePlus (comme on s’attend à ce qu’il soit appelé) est réel. L’entreprise y travaille et elle dit qu’elle sera annoncée au début de l’année prochaine.

Beaucoup d’entre vous ont dit que vous vouliez une montre, et comme vous l’avez peut-être entendu ce week-end, nous en fabriquons une, qui sortira au début de l’année prochaine. Les souhaits se réalisent. Https://t.co/H1Fqv9srXj – Pete Lau (@PeteLau) 22 décembre 2020

Il y a une montre OnePlus

Croquis de OnePlus Watch partagés par Carl Pei.

Au-delà de schémas d’horlogeOn sait peu ou rien sur la montre OnePlus. Les fuites ils ne s’entendent pas sur le système d’exploitation qu’il incorporera, mais il semble que Wear OS soit le plus probable. Parce que? Entre autres, parce que OnePlus et Google travaillent ensemble pour améliorer Wear OS et sa communication avec l’écosystème Android.

De plus, il est bon de garder à l’esprit que Wear OS est déjà prend en charge les couches de personnalisation sur vos montresL’un des tests les plus clairs étant la Xiaomi Mi Watch ou la montre OPPO, qui viennent avec des couches de personnalisation. Cela ouvrirait la porte à OnePlus pour implémenter une version d’Oxygen, mais pour le moment, il n’y a pas de confirmation officielle.

En termes de performances et de processeur, une option qui a un certain poids est le nouveau Snapdragon Wear 4100, le dernier SoC pour les montres de Qualcomm. C’est un processeur assez solvant, comme nous l’avons vu dans le GPS TicWatch Pro 3, et un candidat fort pour faire partie de la OnePlus Watch.

Et en ce qui concerne la date, nous savons officiellement que ce sera début 2021, c’est-à-dire quand OnePlus présente généralement son premier lot de smartphones. Si tout se passe comme avant, le OnePlus 9 devrait être présenté d’ici avril, alors peut-être que l’événement de présentation sera utilisé pour annoncer la montre. Rien d’officiel, comme on peut le voir, donc on ne peut qu’attendre.