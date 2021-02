OnePlus 9 Pro dans la vidéo: Un prototype est apparemment apparu

Une vidéo est apparue sur Internet dans laquelle le OnePlus 9 Pro peut être vu. Les images présentées par l’appareil photo, qui est de marque de la société Hasselblad, sont particulièrement intéressantes. OnePlus nous présente-t-il un vrai miracle photo cette année?

Les derniers produits phares OnePlus sont tous d’excellents smartphones, mais n’ont pas pu faire face à la forte concurrence en termes d’équipement photo. Cela pourrait changer en 2021. Dans la vidéo ci-dessus cet article, vous pouvez voir un smartphone qui serait un prototype OnePlus 9 Pro. YouTuber Dave2D a publié le clip.

Les photos montrent un smartphone avec un écran incurvé et une caméra quadruple. Ce dernier semble spécial car il porte la marque Hasselblad. Apparemment, OnePlus a conclu une coopération avec le fabricant suédois, connu pour ses appareils photo et objectifs de haute qualité.

OnePlus 9 Pro: enfin un téléphone appareil photo puissant de OnePlus?

Les images divulguées suscitent donc l’espoir que OnePlus vous fournira le OnePlus 9 Pro, un smartphone doté d’un appareil photo particulièrement performant. Le constructeur arrivera-t-il enfin au sommet des classements dans cette catégorie? Dans le détail, on dit qu’il comprend un ultra grand angle et un téléobjectif avec un triple zoom optique.

Apparemment, l’appareil devrait également fournir 11 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Le clip ne fournit aucune information supplémentaire sur le matériel. Le YouTuber montre quelques logiciels pour cela: Le OnePlus 9 Pro devrait avoir un mode photo tilt-shift. Un code correspondant n’a été découvert que récemment dans une mise à jour OnePlus. Les photographies Tilt-shift capturent des objets de telle manière qu’ils apparaissent comme des modèles miniatures dans l’image.

OnePlus hors de lui?

Il est souvent difficile d’évaluer la quantité de vérité qu’ils contiennent finalement avec de telles fuites. La vidéo semble cependant très authentique. La conclusion autorise au moins un tweet de Max Jambor. Il rapporte que OnePlus a lancé une recherche intensive du pronostiqueur en raison des informations publiées.

Hasselblad n’est pas un novice en matière de smartphone

Ce ne serait pas la première fois qu’Hasselblad s’associe à un fabricant de smartphones. En 2014, il y avait déjà une coopération avec la marque de luxe Vertu, qui a construit des caméras Hasselblad dans un appareil à 11 000 dollars. Hasselblad a également développé le véritable module de zoom; un appareil photo amovible pour le Motorola Moto Z.