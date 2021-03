OnePlus 9 et 9 Pro sont officiels avec super écran et nouvel appareil photo: toutes les différences entre les deux

Cette année également, le fabricant chinois OnePlus a produit ses derniers smartphones phares: cette fois, il s’agit OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, une paire de gadgets qui sont proposés à un public de plus en plus vaste – contrairement à ce qui s’est passé il y a quelques années, lorsque la marque était traditionnellement associée aux passionnés de technologie. OnePlus 9 est le téléphone conçu pour séduire et fasciner le grand public à la recherche d’un produit moyen-haut de gamme, mais ceux qui veulent vraiment ce que l’entreprise a à offrir doivent se tourner vers le modèle OnePlus 9 Pro, créé pour rivaliser avec les téléphones à plus de 1000 euros de la compétition cependant rester en dessous du seuil fatidique.

OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro: le processeur

A la base des deux produits se trouve la même plateforme composée d’éléments très spécifiques. Tout d’abord il y a le très rapide et enflammé Processeur Snapdragon 888 supporté par 8 ou 12 Go de RAM, il garantit des performances ultra-rapides dans tout type d’opération. De ce point de vue, les téléphones OnePlus ont toujours été une garantie, et même dans ce cas, les 9 et 9 Pro promettent de rester parmi les gadgets les plus rapides jamais créés pour ouvrir des applications, exécuter des jeux et travailler en multitâche – même dans les années à venir. À cela s’ajoute la vitesse maximale possible même dans la connectivité, avec une prise en charge complète de la 5G qui fonctionne parfaitement sur les deux appareils.

Le système d’exploitation des OnePlus 9 et 9 Pro

Pour maintenir l’expérience utilisateur ensemble, c’est le système d’exploitation, c’est-à-dire Version 11 d’Android assaisonné avec les personnalisations OnePlus. Le résultat est Oxygène OS, le nom donné à la variante Android créée par les ingénieurs OnePlus qui cette année n’a jamais été aussi riche en actualités. La philosophie d’interférence minimale avec les logiciels Google a été définitivement abandonnée, dans une démarche qui risque de mécontenter de nombreux clients fidèles du groupe; à sa place, les OnePlus 9 et 9 Pro hébergent des captures d’écran et des fonctions utiles comme un raccourci pour enregistrer l’emplacement et la photo du dernier parking ou le retour du panneau latéral dédié à l’assistant Google et à son actualité. Jamais comme dans cette itération d’Oxygen OS les innovations proposées par OnePlus ne sont plusieurs; tous peuvent être très utiles, mais devoir tous les gérer dès le premier démarrage du téléphone risque de rendre difficile leur familiarisation avec eux.

La conception commune

Le dernier élément commun entre les deux appareils est le design. Depuis un certain temps, OnePlus se concentre fortement sur cet aspect de ses téléphones, et avec les 9 et 9 Pro, il a créé des gadgets. élégant mais pas dépourvu de personnalité. D’une part, le panneau avant est complètement sans cadre et équipé d’un seul trou latéral pour la caméra; de l’autre, le dos est résolument expressif: les couleurs sont toutes inspirées de la nature et agrémentées de jeux de lumière, de dégradés et de finitions, tandis que le projection dédiée à la caméra il abrite deux grands modules principaux qui donnent du caractère à l’appareil, plus un secondaire (deux dans le cas du modèle Pro) de plus petites dimensions. Le résultat convainc et les espaces sont si bien organisés que le téléphone n’augmente pas davantage en taille et en poids (192 grammes) par rapport à la génération précédente.

Les différences d’affichage des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro

À ce stade, OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro commencent à montrer des différences qui expliquent pourquoi les deux gadgets sont proposés à deux gammes de prix pas si similaires, et la première est l’utilisation de deux écrans différents. OnePlus 9 monte un excellent panneau 6,55 pouces plat amoled, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD: l’expérience visuelle offerte est exceptionnelle également grâce au support HDR et à la vitesse de défilement des images, mais les fonctionnalités proposées restent un demi-cran en dessous de celles de la variante Pro.

À l’intérieur OnePlus 9 Pro il existe en fait un panneau de 6,7 pouces avec des bords légèrement incurvés et une résolution plus élevée, réalisé avec la technologie LPTO et une profondeur de couleur de 12 bits. L’écran du OnePlus 9 Pro indique jusqu’à un milliard de couleurs et bénéficie d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant descendre jusqu’à 5 hertz. Traduit: il offre une plus grande fidélité à la fois en termes de clarté du contenu et de précision de reproduction des couleurs, et également dans certains modes (tels que la veille avec affichage des notifications), il est plus économe en énergie.

Les caméras de OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro

L’aspect sous lequel les deux téléphones diffèrent le plus, cependant, est l’aspect photographique. OnePlus a décidé de se concentrer fortement sur ce domaine à partir de maintenant, et pour cette raison, il a conclu une collaboration pluriannuelle avec la marque Hasselblad. Les capteurs montés sur les deux téléphones étaient calibré avec l’aide de techniciens de la maison suédoise, mais par ailleurs montrer quelques différences clés et souligner la priorité donnée à OnePlus 9 Pro.

Ce dernier monte 4 caméras frontales, dont la première est la star absolue de l’offre: un capteur Imx 789 avec 48 mégapixels spécialement conçu par Sony, avec une vidéo HDR de nouvelle génération et un objectif f / 1.8 à stabilisation optique. Le capteur secondaire est tout aussi important: c’est un Imx 766 également 48 mégapixels et objectif de forme libre f / 2,2. Le troisième capteur de 8 mégapixels est soutenu par un téléobjectif stabilisé, tandis que le quatrième est un capteur noir et blanc très peu utilisé. Le quatuor renvoie des photographies tranchant comme il n’avait jamais pu le faire un appareil OnePlus: les résultats du capteur principal rivalisent pour la première fois avec ceux des appareils ultra-haut de gamme, tandis que celui ultra grand-angle capture de vastes panoramas tout en conservant distorsions au minimum et – pour la première fois – offrir sur un smartphone une qualité comparable à celle des clichés pris avec le capteur principal.

OnePlus 9 n’hérite directement de son frère aîné que de ce dernier élément et de la caméra noir et blanc, tandis que le capteur principal – bien que très performant – est moins sophistiqué et surtout limité par un lentille sans stabilisation optique (le capteur de zoom n’a pas été reçu). Le résultat est un téléphone qui clique toujours d’excellentes photographies avec mise au point au flash dans toutes les conditions et offre des idées créatives très intéressantes en mode ultra grand angle, mais qui ne parvient pas à faire le saut en qualité dans les prises de vue, les zooms et les portraits en basse lumière.

Comment ils se comportent

En dehors de ces différences, les deux produits sont définitivement pris en charge et offrent une excellente expérience utilisateur – du moteur de vibration délicat et précis au double haut-parleur stéréo, en passant par un bon système de notification toujours actif et une ergonomie qui rendent les téléphones confortables à utiliser malgré leur taille. À ces aspects s’ajoutent 128 ou 256 Go de mémoire interne, une recharge ultra-rapide qui charge complètement la batterie en moins d’une demi-heure et un système de chargement sans fil plus rapide sur le modèle Pro mais enfin aussi présent sur le modèle de base. Du côté de l’écran, il est difficile de remarquer la différence entre un panneau et un autre au quotidien; côté caméra, les différences entre les deux gadgets sont plutôt plus claires.

Le prix

Où OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro diffèrent le plus cependant c’est dans le prix: le premier est proposé à partir de 719 euros, tandis que le prix de départ du second est 919 euros. OnePlus 9 est disponible dans les couleurs Winter Mist, Arctic Sky, Astral Black, tandis que OnePlus 9 Pro est disponible dans les variantes Morning Mist, Pine Green et Stellar Black. Le prix ne s’est pas levé par rapport à celui proposé l’année dernière, et est sensiblement en ligne avec l’offre des deux téléphones: élégant, vif et pratique, avec des écrans spectaculaires et des systèmes photographiques enfin capables de surprendre. Bref, les deux gadgets représentent de bonnes alternatives aux téléphones Android de leurs gammes respectives – qui, cependant, sont de plus en plus encombrés: du trio chinois Xiaomi-Oppo-Vivo à Samsung, en passant par le monde Apple.

