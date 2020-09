One Punch Man Saison 3: date de sortie prévue, distribution, intrigue et vous devez connaître une nouvelle mise à jour

Une franchise de super-héros occidentaux appelée One Punch Man a débuté en 2009. Elle est réalisée par l’artiste japonais ONE. Ce drame d’action a commencé comme une bande dessinée Web au début de 2009, et il a été un grand succès. En juillet la saison dernière, il a dépassé 8 millions de visites. La version manga de cette série, exactement du même titre, s’était vendue à 20 millions d’exemplaires avec cette réalisation, une adaptation anime de «One Punch Man», annoncée en 2015.

One Punch Man Saison 3 Cast

Les passionnés d’anime meurent d’envie de connaître le casting de One Punch Man Saison 3. Voici la liste des acteurs – Makoto Furukawa comme Saitama, Kaito Ishikawa comme Genos, Shota Yamamoto comme Bearded Worker, Ueda Youji comme Bespectacled Worker, Nobuo Tobita comme Sitch, Hiromichi Tezuka comme commentateur, Sawashiro Yuuichi comme Mumen Rider et Yoshiaki Hasegawa comme cils.

Intrigue de la saison 3 de One Punch Man

Le spectacle d’anime a été réalisé par Shingo Natsume. La première saison compte douze épisodes et a été diffusée en décembre 2015. En septembre prochain, la prochaine saison de la série a été annoncée. La série a été adorée par tous les fans d’anime.

Le récit tourne autour de Saitama. Saitama réside sur un supercontinent terrestre où les monstres et les méchants provoquent de nombreuses destructions dans les villes. Pour lutter contre cela, Agoni, qui est millionnaire, crée la Hero Association. Cette association emploie des super-héros pour vaincre le mal. Saitama est de City Z. C’est un super-héros autodidacte qui a la capacité de vaincre n’importe quel ennemi avec un seul coup de poing. Mais il est si puissant que personne ne peut le combattre. Cela a conduit à son sens extrêmement épuisé. Il rejoint l’Association des Héros.

Là, il rencontre d’autres héros. Alors que les monstres commencent à regarder de plus en plus et à faire des ravages, ils se sont battus contre eux. La Hero Association est contraire à la Monster Association. Les accords continuent de donner du fil à retordre aux héros. Ils ruinent tant de villes, y compris celle dans laquelle réside Saitama. Il fait face à la trahison de son mentoré, Garo. Garo était un combattant, qui faisait autrefois partie de cette association de héros, mais il a ensuite changé ses alliances et combiné l’organisation du dragon. Au combat, Saitama le vainc lui épargne la vie.

Date de sortie de One Punch Man Saison 3

Les fans ont été très investis dans la série au cours des deux saisons. Ils attendent avec impatience la troisième saison à venir, mais jusqu’à présent, la date de sortie n’a été que reportée. La longue période d’attente a laissé les amoureux déçus. En raison de la pandémie COVID-19 et de plusieurs limitations de tournage, les amoureux n’ont d’autre choix que d’attendre.

