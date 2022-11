One Piece, nouvelle série Netflix : de quoi s’agit-il, casting et date de sortie

L’Équipage du Chapeau de Paille viendra Netflix avec la nouvelle série d’action en direct de »une pièce ». L’histoire créée par Eichiro Odarejoindra les adaptations d’anime et de manga que la plateforme de streaming a réalisées ces derniers temps, sur les traces du film »Death Note » et de la série »Cowboy Bebop ».

Bien que les précédentes tentatives d’adaptation d’un anime à une production live action aient échoué de la part de Netflix, la série « One Piece » est réalisée en collaboration avec Demain Studios, avec Eiichiro Oda en tant que producteur exécutif. La série a été annoncée pour la première fois en juillet 2017 pour commémorer le 20e anniversaire du manga.

Netflix a commandé la production d’une saison de »One Piece », qui comptera un total de 10 épisodes. Steven Maida Oui Matt Owens Ils étaient chargés d’être les showrunners de la série, dont la production a débuté à l’été 2020, mais elle a connu un arrêt en raison de la pandémie. Les enregistrements ont repris en mars 2021.

De quoi parlera la série One Piece

La saison 1 de l’adaptation en direct de « One Piece » couvrira la saga East Blue d’anime et de manga. Cette partie de l’histoire est connue pour avoir commencé le voyage du protagoniste Monkey D. Luffy en tant que pirate.

Ayant mangé un fruit du diable appelé Gum-Gum dans son enfance, son corps a la capacité de se transformer en caoutchouc, lui permettant de se plier, de s’étirer et de se gonfler à volonté.

Inspiré par son héros d’enfance, Shanks, Luffy entreprend de devenir le « roi des pirates » en découvrant le trésor secret du légendaire pirate Gol D. Roger, le One Piece.

Distribution de One Piece

Netflix a réuni un casting plein de grandes stars. l’acteur mexicain Inaki Godoy jouera le rôle de Monkey D. Luffy, le capitaine des Pirates du Chapeau de Paille. Roronoa Zoro, le personnage préféré des fans, sera joué par Mackenyu Arata. Le casting a également Emilie Rudd comme Nami, Jacob Romero Gibson comme Usopp et taz skylar comme Sanji.

Quand la série One Piece est-elle diffusée ?

Le tournage de « One Piece » de Netflix s’est terminé en août 2022. Les acteurs et l’équipe ont téléchargé plusieurs images du plateau disant au revoir à Cape Town en écrivant sur leur expérience pendant le tournage.

Le showrunner Matt Owens a également posté sur Instagram en septembre pour parler de l’achèvement de la production ainsi qu’un message de remerciement aux acteurs et à l’équipe et à toutes les personnes impliquées dans la production de « One Piece » au Cap.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour la première saison de la série « One Piece ». Le spectacle est actuellement en post-production, donc la nouvelle de sa sortie devrait être révélée bientôt.