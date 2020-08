One Piece: Le combat final contre Kaido commence dans le chapitre 986 du manga

dans le Manga à Une pièce Les événements arrivent à un point culminant depuis quelques semaines maintenant et le chapitre récemment publié a été très attendu par les fans pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que déjà dans Chapitre 985 du Manga il était prévisible que le combat final contre Kaido doit être sonné à tout moment, en revanche, sur la base de la déclaration d’un employé d’Eiichiro Oda, que le 986e chapitre l’a fait pleurer.

Nous émettons un avertissement de spoiler obligatoire!

One Piece: Que se passe-t-il au chapitre 986

À l’entrée arrière du château de Kaido, rencontrez enfin Kinemon et Denjiro celui qui est surpris de constater que la lutte qui vient de faire rage ici est déjà terminée. Pour le Akazaya c’est un jour heureux et triste à la fois, après tout ils ont dû affronter leur ancien ami et compagnon Kanjuro éteignez celui qui semble vaincu dans son propre sang. Après Vous Izo salués, les hommes aux fourreaux rouges se frayèrent un chemin et Kaido son discours a continué.

L’empereur demande maintenant bruyamment aux subordonnés d’Orochi de décider de le suivre ou de mourir. Soit Fukurokuju de l’Oniwabanshu aussi Hotei des Mimawarigumi se soumettent sans résistance. Hyogoro, qui est toujours secrètement présent sur la place, veut se débarrasser de son mécontentement que tout le monde semble avoir oublié le code du samouraï, mais est interrompu par le fait que les potes de Grosse maman Nami et Carotte conduire à l’impératrice.

Il semblait juste que ça pouvait Shinobu échapper à la captivité et se précipite maintenant vers Momonosukequi attend toujours son exécution sur la croix. Kaido a de nouveau posé la question, à laquelle il n’avait pas de réponse il y a 20 ans. Le garçon, du moins en théorie encore inconnu de lui, devrait et ne devrait pas donner son nom Kouzuki lire, il lui donnerait la liberté et donc la vie. le 100 pirates bêtes rire du fait que leur capitaine veut laisser le garçon s’en tirer avec un lâche mensonge.

One Piece: Le début de la bataille finale contre Kaido

Luffy et Yamato ont presque réussi à se rapprocher de l’action, c’est pourquoi le chapeau de paille veut utiliser son haki pour retirer les bracelets de son compagnon. On ne sait toujours pas si les chaînes exploseraient réellement. Alors que la situation s’aggrave, presque toutes les parties commencent à bouger, y compris celles Voler six, Lysop, Hachoir et Franky et bien sûr Loi de Trafalgar, Eustass Kid et Zorro.

© Eiichiro Oda / Shueisha

Enfin Momonosuke crie à Kaido que son nom Kouzuki Momonosuke est et il sera celui qui sera le nouveau Shogun de Wa No Kuni devient. Il s’excuse auprès de son peuple de devoir pleurer de peur de la mort, car ce comportement n’est pas approprié pour un guerrier. Il y a une grosse explosion alors qu’il dirige sa voix vers le peuple. Luffy a réussi à retirer les menottes de Yamato et elles sont en fait montées dans les airs, c’est pourquoi la fille de Kaido sait maintenant que son père aurait accepté sa mort pour ce dont elle veut se venger.

A ce moment précis, la pause des Neuf Akazaya, Izo, Raizo, Kawamatsu, O-Kiku, Inuarashi, Nekomamushi, Ashura Douji, Denjiro et Kinemon derrière Kaido à travers la porte et bondit sur leur ennemi commun. le Trois catastrophes L’empereur ne peut pas réagir à temps, mais Kaido n’est pas inquiet car il croit que ses adversaires ne peuvent pas du tout le blesser. Quand il regarde dans les yeux des guerriers, cependant, il reconnaît l’esprit combatif de Kouzuki Odenqui lui a infligé une blessure grave.

Cependant, sa connaissance arrive beaucoup trop tard et les Akazaya parviennent à enfoncer leurs épées dans le corps de la créature la plus forte du monde décrite dans One Piece et à les faire tomber du balcon …

