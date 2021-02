One Piece 1003: Date de sortie, Spoilers et scan en ligne

Bonne nouvelle pour tous les fans d’anime, car le dernier chapitre de One Piece 1003 va bientôt être diffusé. C’est le manga le plus ancien avec plus de 1000 chapitres. Le premier chapitre de One Piece est sorti en 1997 et depuis lors, la série a été diffusée pendant vingt ans. Lisez l’article pour en savoir plus.

Date et heure de sortie de One Piece 1003

Comme l’a rapporté Shonen Jump, le One Piece 1003 doit sortir le dimanche 7 février 2021. Il sera diffusé à minuit, selon l’heure standard du Japon (JST). La version doublée en anglais de la série sera disponible aux heures suivantes :

Heure du Pacifique : 9 heures le dimanche 7 février

Heure centrale : 11 heures le dimanche 7 février

Heure de l’Est : Midi le dimanche 7 février

Heure britannique : 17 heures le dimanche 7 février

One Piece Chapitre 1003 : Spoilers

Lisez pour connaître les spoilers de One Piece Chapter 1003.

– Le chapitre s’intitule « La nuit de 盤上 », ce qui peut se traduire par « sur le tableau ».

– Au début du chapitre, nous verrons l’attaque de Luffy Gomu Gomu no Gatoringu qui a fait cracher du sang à Kaidou et l’a fait tomber.

– L’attaque que Big Mom a planifiée sur Luffy en utilisant Hahaba, a été interrompue par Zoro et Law riposte en utilisant Countershock.

– Avant de mordre Luffy, Kaidou attaque Killer et Kid, en utilisant Vortex Wind.

– Zoro sauve Luffy de Kaidou une autre fois en utilisant Black Dragon Tornado.

– Kaidou est blessé, puis il utilise une nouvelle attaque appelée Vent destructeur de tornade sur une grande surface.

– Plus tard, Kaidou se transforme en sa forme hybride, qui est encore plus grande que Big Mom.