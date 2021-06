On verra Song of Conquest en 2022 sur Steam, EGS et GOG

L’héritier présumé de Might & Magic s’échauffe. Nous verrons Song of Conquest en 2022 sur Steam, EGS et GOG.

Si vous êtes fans de jeux vidéo de stratégie, bonne nouvelle. Le titre indépendant Lavapotion et édité par Coffee Stain Publishing, la société derrière Valheim, a été présenté avec une nouvelle vidéo au PC Gaming Show à l’E3 2021. Il est confirmé que nous aurons Chant de conquête en 2022, concentrant son lancement sur PC.

Maintenant, nous avons rencontré la fenêtre de sortie de Songs of Conquest – elle arrive début 2022 pour Steam, Epic Games Store et GOG. Le titre, qui est défini comme un jeu de stratégie au tour par tour classique, présente des graphismes en pixel art très soignés et détaillés.

Dans Songs of Conquest, nous allons construire un royaume et recruter de nouvelles unités pour notre armée tout en essayant de trouver la meilleure stratégie pour remporter la victoire. Le jeu aura un éditeur de niveau.

Dans la nouvelle bande-annonce, nous pouvons voir comment son monde va se développer, comment nous pouvons nous déplacer sur la carte ou améliorer le royaume. En ce qui concerne les batailles, nous affronterons toutes sortes de créatures dans des combats tactiques au tour par tour et nous battrons également le reste des armées que nous rencontrerons dans notre aventure.

Le jeu était initialement prévu pour 2021, il sera donc retardé. La conférence PC Gaming Show à l’E3 2021 a présenté de nombreux jeux et nous a laissé d’autres annonces intéressantes, comme du nouveau contenu pour Chivalry 2 ou le nouveau des auteurs de Northgard : un RPG tactique en monde ouvert.