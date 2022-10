On sait déjà à quoi ressemblera le Google Pixel 7 : toutes ses fonctionnalités sont filtrées

On sait déjà tout ce qu’il y a à savoir sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro grâce à une fuite accompagnée d’images promotionnelles. Google aura-t-il encore quelque chose pour la présentation officielle ?

Plus que deux jours avant la présentation officielle des nouveaux appareils Google Tous les détails des nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont été divulgués. Si hier nous avions déjà une fuite complète des caractéristiques de la Pixel Watch, avec ce qui a été divulgué sur la chaîne Google News Telegram, il ne reste plus grand-chose à l’imagination.

Nous avons déjà dit il n’y a pas longtemps que Google est terrible pour garder des secrets, et que sûrement avant la présentation officielle des appareils, nous verrions plus de détails divulgués en détail. nous n’avions pas tort. Sans plus tarder, voyons ce que le Google Pixel 7 apporte avec lui.

Tout comme Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Comme nous l’avons dit, il ne reste plus rien à Google pour annoncer officiellement ses appareils et tout ce qui va avec et nous savons déjà tout ce qu’ils transportent à l’intérieur. La fuite apparue sur la chaîne Telegram vient de confirmer tout ce que nous avons appris jusqu’à présenty compris le processeur Tensor G2, 8 et 12 Go de RAM et tout ce qui concerne les logiciels Google.

Une autre chose à garder à l’esprit sont les capacités de caméra des deux appareils que, dans l’une des photos promotionnelles divulguées que nous verrons plus tard, il est dit qu’elles auront un flou cinématographique. En plus de cela, les caméras des deux téléphones sont réparties en trois capteurs pour le Pixel 7 et quatre pour le Pixel 7 Pro.

La principale différence entre les deux appareils est que le Pixel 7 Pro dispose d’un Capteur téléobjectif 48 MP. Sinon, ils sont pratiquement identiques : capteur principal de 50 MP, capteur ultra large de 12 MP et caméra frontale de 10,8 MP.

Une autre question intéressante est la confirmation de une mémoire interne de 512 Go pour le Skin 7 Pro. Il semble cependant que ce modèle n’atteindra pas tous les pays où il est lancé ; Il n’est pas précisé non plus lesquels il atteindra, mais il semble qu’il y aura une restriction régionale sur ces capacités.

Alors nous vous en laissons un galerie de photos avec images promotionnelles des Pixel 7 et Pixel 7 Pro qui accompagnent cette fuite. On y voit le contenu de la boîte, des images prises avec les caméras des appareils et même le petit bonus qui accompagne l’achat de l’un de ces téléphones :

Dans quelques jours, comme nous le mentionnons depuis un certain temps, tout ce qui concerne ces deux terminaux sera officiellement annoncé. On verra s’il y a des surprises ensuite, mais d’après ce qui a été vu Nous doutons qu’il reste quoi que ce soit à annoncer qui n’ait pas déjà été divulgué..

