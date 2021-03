On récapitule tous les lancements en avril 2021

Après le mois le plus intéressant que nous ayons eu en termes de jeux vidéo, il est temps de passer en revue les nouvelles versions en avril 2021.

Narita Boy, Disco Elysium: The Final Cut, Takes It Two… Les titres disponibles en mars n’ont pas été mauvais du tout. Mais c’est aussi que le prochain lancement en avril 2021 ils ne seront pas laissés pour compte. Commencez à prendre du temps là où vous le pouvez, c’est la seule chose que nous allons manquer.

Ce mois-ci, le nombre de premières est un peu moins élevé que par le passé, mais la qualité de la plupart est énorme. Et ici, nous devons souligner principalement quatre noms au-dessus des autres. Outriders, Oddworld: Soulstorm, NieR Replicant ver. 1.22474487139 et Returnal.

Le titre Square Enix a laissé un bon goût dans la bouche avec sa démo, mais il faut maintenant vérifier si la version complète est à la hauteur de la tâche. En revanche, le remake du jeu vidéo Yoko Taro s’annonce scandaleux, et c’est une belle occasion de revivre la première aventure de la saga.

Et Sony nous donne de la joie deux fois. D’une part, les membres Plus recevront gratuitement Oddworld: Soulstorm ce mois-ci. Excellent moyen de commencer le mois. Mais aussi, une autre nouvelle exclusivité arrivera à temps pour fermer avril. Housemarque nous offre l’intéressant Returnal. Voyons comment ça se passe.

Il y a encore plus de gars, voyons la liste complète des sorties

Outriders (PC, PS4, PS4, Xbox One, Series X / S) – 1er avril

Oddworld: Soulstorm (PC, PS4, PS5) – 6 avril

Star Wars: Republic Commando (PS4, Switch) – 6 avril

Shadow Man Remastered (PC) – 15 avril

Don’t Forget Me (PC) – 20 avril

MLB The Show 21 (PS4, PS5, Xbox One, Series X / S) – 20 avril

MotoGP 21 (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Série X / S) – 22 avril

ScourgeBringer (PS4, Vita) – 22 avril

NieR Replicant ver. 1.22474487139 (PC, PS4, Xbox One) – 23 avril

Jugement (PS5, Série X / S) – 23 avril

Total War: Rome Remastered (PC) – 29 avril

Nouveau Pokémon Snap (Switch) – 30 avril

Returnal (PS5) – 30 avril

R-Type Final 2 (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 30 avril

Résistance Terminator: améliorée (PS5) – 30 avril

El Shaddai: Ascension du Métatron (PC) – Avril

Hoa (PC, Switch) – Avril

Encore une fois, nous avons un mois très complet. Entre les remakes, les remasters et les nouvelles adresses IP, nous allons avoir notre temps le plus chargé. Il ne reste plus qu’à en profiter.

Allons-y!