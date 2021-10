On profite d’Halloween pour revoir les 5 films d’horreur les plus réussis de l’histoire

Ce dimanche 31 octobre nous fêtons Halloween! Un rendez-vous où la terreur prend le devant de la scène et nos garçons célèbrent en demandant des bonbons aux portes des maisons. Le tout dans un contexte d’horreur et avec des personnages qu’on ne peut oublier : Dracula, Jason Vorhees, Freddie Krueger et Frankenstein sont quelques-uns des monstres qui servent de prétexte pour se déguiser et faire de cette célébration un moment unique.

Le monde du cinéma a ses propres créatures qui ont effrayé des milliers de personnes à travers l’histoire et, plus important encore, ont rapporté des millions de dollars au box-office. Des films d’horreur qui sont devenus un espace important dans l’imaginaire du public et ont effrayé des générations entières du grand écran qui dépeint ces histoires troublantes.

+ Films d’horreur les plus rentables

5. Le silence des innocents

Anthony Hopkins donne vie au psychopathe Hannibal Lecter qui aide le jeune enquêteur du FBI Clarice Starling (Jodie Foster) avec un étui. La relation entre ces personnages grandira au fil du temps jusqu’à devenir une symbiose où Lecter utilise toutes les ressources à sa disposition pour entrer dans la tête de l’agent. Une fin inattendue secoue le public qui n’est pas préparé à l’horreur présentée par ce psychopathe. 520 millions de dollars levés.

4. Signes

Des signes étranges apparaissent à travers le monde, laissant les chercheurs sans explication. Un ancien homme de foi et sa famille sont impliqués dans cette situation qui s’accompagne de la plus terrible des révélations : C’est une invasion extraterrestre ! Mel Gibson et Joaquin Phoenix donner une grande crédibilité à cette terrifiante histoire de M. Night Shyamalan. 590 millions de dollars levés.

3. Il

Pennywise est un clown méchant qui apparaît dans la ville de Derry tous les 27 ans dans le but de se nourrir de la peur des jeunes habitants du lieu. Cette entité prend la forme de ces choses qui effraient ses victimes puis les dévorent, non sans d’abord utiliser son sens de l’humour particulier qui comprend des blagues grotesques et des références à ses propres crimes. Le club des perdants C’est le groupe de garçons qui va essayer de l’arrêter. 740 millions de dollars levés.

2. Le sixième sens

Bruce Willis et Haley Joel Osment vedette dans ce film de M. Night Shyamalan où un psychologue expérimenté aide un enfant convaincu que « Voir les morts ». Ensemble, ils découvrent que le garçon doit aider ces apparitions à atteindre leur repos final après avoir terminé les affaires inachevées qu’elles ont dans le monde des vivants. Qui n’a pas été surpris par la fin ? 1,1 billion de dollars amassés.

1. L’Exorciste

Le film d’horreur par excellence ! La fille d’une star de cinéma commence à présenter des symptômes étranges et la médecine traditionnelle ne trouve aucune explication à ce phénomène. La situation s’aggrave jusqu’à ce que la jeune femme perde son humanité. La mère soupçonne qu’il s’agit d’une possession démoniaque et cherche de l’aide auprès de deux hommes de foi prêts à tout pour libérer Regan du démon lui-même. 2,6 milliards de dollars levés.

