On dit que Quick Charge 5 charge complètement un smartphone en seulement 15 minutes

Avec Quick Charge 5, Qualcomm accélère le chargement des smartphones. Même les grosses batteries peuvent être complètement chargées avec la technologie en 15 minutes.

Les smartphones pourraient être chargés plus rapidement que jamais auparavant. La raison en est la nouvelle technologie de charge rapide Quick Charge 5, que le géant américain des puces Qualcomm a officiellement présenté lundi. Il devrait fonctionner avec une puissance de charge allant jusqu’à 100 watts et être capable de charger complètement une batterie vide de 4500 mAh en 15 minutes.

De 0 à 50 en seulement 5 minutes

La technologie devrait même charger la batterie de 0 à 50% en seulement cinq minutes. Qualcomm promet également jusqu’à 70% d’efficacité en plus que le processus actuel Quick Charge 4 et des températures jusqu’à 10 ° C plus basses lors de la charge.

Pour que Quick Charge 5 atteigne ces vitesses de charge insensées, les fabricants d’appareils doivent diviser leurs batteries en deux cellules distinctes. Au lieu d’une grande batterie de 4500 mAh, deux batteries de 2750 mAh également grandes seraient utilisées. De cette manière, les deux cellules peuvent être chargées en parallèle. Ce processus est contrôlé par une puce de batterie Qualcomm distincte.

Oppo veut être encore plus rapide

Le fabricant de smartphones Oppo a suivi une voie similaire, annonçant un processus de charge avec une capacité de charge allant jusqu’à 125 watts en juin. Deux cellules de batterie séparées doivent également y être utilisées.

À partir du troisième trimestre 2020, Qualcomm Quick Charge 5 sera initialement proposé en combinaison avec le processeur Snapdragon 865 actuel. Les futurs processeurs Qualcomm devraient bien entendu également être compatibles avec la technologie de charge extrêmement rapide.